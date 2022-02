Ukraine-Krieg Deutschland sperrt Luftraum für russische Flüge Stand: 27.02.2022 12:15 Uhr

Wegen des Krieges in der Ukraine wird der deutsche Luftraum ab heute 15 Uhr für alle russischen Flüge gesperrt. Das bestätigte Bundesverkehrsminister Wissing dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Schritt war bereits gestern angekündigt worden.

Als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine sperrt Deutschland heute ab 15 Uhr seinen Luftraum für alle russischen Flüge. Das bestätigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing dem ARD-Hauptstadtstudio.

Eine Sprecherin von Wissing hatte bereits gestern angekündigt, dass Deutschland diesen Schritt gehen werde, jetzt folgte der Vollzug. Die Regelung gilt für zunächst drei Monate, humanitäre Hilfsflüge seien ausgenommen.Zuvor hatten bereits Bulgarien, Polen, Tschechien, die baltischen Staaten und Slowenien russische Flugzeuge aus ihrem Luftraum verbannt.

Auch Österreich plant Flugverbot

Auch Österreich kündigte nun einen entsprechenden Schritt an. "Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren", schrieb Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf Twitter. Solche Maßnahmen seien am wirksamsten, wenn die Europäische Union geeint vorgehe. Deshalb sei es wichtig, rasch die notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Russland sperrt Luftraum ebenfalls

Russland hatte am Samstag im Gegenzug die Sperrung seines Luftraums für baltische und slowenische Maschinen verkündet. Bulgarische, polnische und tschechische Flugzeuge hatten bereits keinen Zutritt mehr. Auch britische Flugzeuge dürfen Russland nicht mehr überfliegen, nachdem London die russische Airline Aeroflot ausgesperrt hatte. Moskau unterstrich, dass die Beschränkungen auch für Transitflüge durch den russischen Luftraum gelten.

Maschinen aus Westeuropa fliegen etwa auf dem Weg nach Japan oder Südkorea normalerweise über Russland. Die Unternehmen müssen sich nun andere Routen suchen, die mit längeren Flugzeiten und höherem Spritverbrauch verbunden sein dürften.

Fluggesellschaften meiden ukrainischen Luftraum

Flüge der deutschen Lufthansa sollen Russland künftig südlich umfliegen, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. In der Nacht zum Sonntag waren bereits zwei Passagierjets der Lufthansa umgekehrt und nach Deutschland zurückgeflogen. Heute wurde eine Verbindung nach Seoul umgeplant und fünf Flüge von Frankfurt und München zu russischen Zielen gestrichen. Eine genaue Anzahl betroffener Passagiere nannte die Fluggesellschaft nicht.

Auch im ukrainischen Luftraum stellen die ersten internationalen Fluggesellschaften ihre Flüge in und über der Ukraine ein. So meidet die Fluggesellschaft Norwegian vorerst den ukrainischen Luftraum. Auch die niederländische Fluggesellschaft KLM hatte am Wochenende mitgeteilt, ihre Flugverbindungen in die Ukraine einzustellen. Die Entscheidung sei aufgrund einer "umfassenden Analyse der Sicherheitslage" getroffen worden, hieß es.