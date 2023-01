Teils Widerstand von Aktivisten Räumung von Lützerath kommt voran Stand: 11.01.2023 12:14 Uhr

Die Polizei fordert weiter alle Personen auf, Lützerath zu verlassen. Andernfalls drohten den Aktivisten Strafanzeigen. Einige folgten der Aufforderung. Teils wurden laut Polizeiangaben aber auch Steine und Pyrotechnik geworfen.

Die Polizei räumt seit dem Morgen den von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath. "Der Bereich wird umzäunt", schrieb die Polizei Aachen auf Twitter. Die Lage hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers bis zum Mittag stabilisiert. Die Einsatzkräfte hätten den gesamten Bereich abgesperrt, niemand komme mehr unbefugt hinein, hieß es. Nun sei die Polizei auf dem gesamten Gelände aktiv, Personen könnten sich - wenn überhaupt - nur noch eingeschränkt in dem Areal bewegen.

Einige Aktivisten blieben allerdings hartnäckig. "Die Menschen sind fest entschlossen dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen", sagte Mara Sauer, eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt". Unter anderem mit Barrikaden wird weiterhin versucht, den Einsatz zu behindern. Teils wurden Barrikaden einbetoniert. Die Polizei hat begonnen, diese mit den notwendigen Geräten zu entfernen. Vereinzelte Aktivisten begleiten die Szenen mit Gitarren- und Klaviermusik.

Polizei droht mit Strafanzeigen

Noch seien die Polizisten nicht in die besetzten Häuser hineingegangen, berichtet WDR-Reporter Henry Bischoff. Zudem haben Klimaaktivisten nach eigenen Angaben den Zugang in den Tagebau Garzweiler bei Jackerath blockiert. Insgesamt könnte der Einsatz nach ersten Einschätzungen der Polizei Wochen dauern.

Vor Ort hat die Polizei Medienberichten zufolge den Demonstrierenden Fristen gesetzt. "Wer will jetzt noch den Ort verlassen? Wer bleibt, muss mit einer Strafanzeige rechnen", sagte ein Polizist zu Aktivisten, wie der WDR berichtet. Es gebe nun noch eine letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls "müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen", hieß es laut der Nachrichtenagentur dpa in einer Durchsage der Polizei.

Zuvor twitterte die Polizei Aachen, dass noch die Möglichkeit bestehe, "den Ort ohne weitere polizeiliche Maßnahmen zu verlassen". Erste Aktivisten folgten der Aufforderung und gingen freiwillig. Sie wurden von Polizisten vom Gelände eskortiert.

Steine und Pyrotechnik

Der Polizei Aachen zufolge kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen: Steine und Pyrotechnik wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen und weitere gelagerte Wurfgeschosse gefunden. "Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails", schrieb sie auf Twitter. Dort appellierte sie, sich friedlich zu verhalten und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Bislang gebe es keine Erkenntnisse zu Verletzten.

Etwa 300 bis 400 Aktivisten sind nach Schätzung der Polizei im Ort. Zehn bis 15 Prozent seien möglicherweise gewaltbereit, wie Marion Kerstholt, WDR, vor Ort berichtet. Außerdem sollen sich nach Angaben der Polizei Kleinkinder in Lützerath befinden. "Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum, appelliert die #Polizei #Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen", schrieb sie auf Twitter.

Gericht bestätigt erneut Aufenthaltsverbot

Währenddessen hat das Verwaltungsgericht Aachen in zwei Eilverfahren die Rechtmäßigkeit der Verfügung bestätigt, die der Räumung des Weilers für den Braunkohleabbau dienen soll. Damit sind die Klimaschützer erneut mit Eilanträgen gegen das Aufenthalts- und Betretensverbots vor Gericht gescheitert. (AZ.: 6 L 16/23 und 6 L 17/23).

Der Energiekonzern RWE kündigte unterdessen an, mit dem "Rückbau" des Ortes Lützerath zu beginnen. "Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt", teilte der Konzern mit. "Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt."

Innenminister besorgt um Sicherheit der Polizei

Zuvor waren bereits Sirenen und Alarmglocken in dem besetzten Ort zu hören gewesen. Einige Aktivisten kletterten auf hohe Monopods und Tripods - das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen. Am frühen Morgen hatte die Polizei vor Ort das Aufgebot verstärkt.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul äußerte sich in der "Rheinischen Post" zuvor besorgt um die Sicherheit der Polizei: "Wir haben in Lützerath einen gewissen Anteil an gewaltbereiten Aktivisten." Ihre Anzahl schwanke aktuell täglich. Daher sei ein solcher Einsatz für die Polizei immer gefährlich. "Wir wissen nicht, was die Polizistinnen und Polizisten in den Häusern in Lützerath erwartet", erklärte Reul. Man wisse nicht, ob es Fallen oder andere Barrikaden gebe, die von außen nicht zu sehen seien.

Polizei: Einer der herausforderndsten Einsätze

Die Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der vergangenen Jahre. Der Einsatz solle so deeskalierend wie möglich durchgeführt werden, sagte Weinspach bei einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend. Die Aachener Polizei erhält dafür Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet.

In Lützerath leben seit Monaten Klimaaktivisten in leerstehenden Häusern. Lützerath ist ein Ortsteil der 43.000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler. Die darunter liegende Kohle soll zur Stromgewinnung gefördert werden.