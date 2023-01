Geplante Räumung Proteste in Lützerath haben begonnen Stand: 08.01.2023 20:44 Uhr

Mehrere Tausend Menschen haben in Lützerath an ersten größeren Protesten gegen die geplante Räumung für den Kohletagebau teilgenommen. Nach einem Konzert soll es laut Polizei zu ersten Auseinandersetzungen gekommen sein.

Im Dorf Lützerath haben größere Proteste gegen die Abbaggerung des Drofes und die angekündigte Räumung durch die Polizei begonnen. Mehrere Tausend Menschen nahmen an einem Dorfspaziergang teil, es gab einen Gottesdienst und ein Konzert.

Im Anschluss an den Auftritt der Band AnnenMayKantereit soll es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen sein, berichtete diese. Dabei seien auch Steine geworfen worden, Demonstranten hätten eine Veranstaltungsfläche gestürmt. Eine Person sei kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Eine Bestätigung für die Vorfälle aus anderen Quellen gab es zunächst nicht.

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin, Mona Neubaur, sagte, sie könne Gewalt nicht akzeptieren. "Wer Einsatzkräfte bedroht oder gar verletzt, überschreitet eine Linie", sagte die Grünen-Politikerin. Sie bitte "alle Beteiligten in und um Lützerath, sich friedlich zu verhalten und nicht an der Eskalationsschraube zu drehen", erklärte die Grünen-Politikerin.

Gegen Abend beruhigte sich die Lage, berichtete eine Reporterin des WDR. Viele Demonstranten seien wieder nach Hause gefahren. Wie viele die Nacht in Lützerath verbringen wollten, sei schwer zu sagen, da es im Ort stockfinster sei.

Klimabewegung will Räumung sechs Wochen lang aufhalten

Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte zuvor gesagt, die Politik habe nicht mit so viel Widerstand gegen den Abriss des Dorfes gerechnet. "Man merkt, dass anscheinend unterschätzt wurde, welche Kraft in diesem Ort steckt", sagte sie in Lützerath. "Hier zeigt eine Gesellschaft, dass sie versteht: Es geht um alles. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind."

Lützerath liegt mittlerweile direkt an der Abbruchkante des RWE-Tagebaus Garzweiler. Die ursprünglichen Bewohner haben den Ort verlassen. Klimaaktivisten sind eingezogen und wollen eine Räumung des Dorfes möglichst lange verzögern. "Wir hoffen, dass wir Lützerath sechs Wochen lang halten können", sagt Dina Hamid, Sprecherin der Initiative Lützerath Lebt. Bilder von Fotografen vor Ort zeigen, dass Protestler auch neue Barrikaden auf Wegen errichteten.

Im vergangenen Jahr hatte die schwarz-grüne Landesregierung von NRW sich mit dem Energiekonzern RWE geeinigt: Der Kohleausstieg soll in NRW auf 2030 vorgezogen werden, mehrere Dörfer am Rande des Tagebaus Garzweiler, die eigentlich abgebaggert werden sollten, können bleiben. Lützerath gehört jedoch nicht dazu.