Tod von Kasseler Regierungspräsident BGH bestätigt Urteile im Mordfall Lübcke Stand: 25.08.2022 11:00 Uhr

Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke wird nicht noch einmal vor Gericht aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte die Urteile des Oberlandesgerichts Frankfurt und damit auch die lebenslange Haftstrafe für Stephan E.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Fall des ermordeten Kasseler Regierungschefs Walter Lübcke nicht neu verhandelt wird. Damit haben die Richter das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main vom Januar bestätigt und der Mordfall ist somit rechtskräftig abgeschlossen.

Das OLG hatte gegen den Angeklagten Stephan E. eine lebenslange Haftstrafe verhängt und zudem eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, sodass eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist.

Aus nächster Nähe erschossen

Lübcke war am Abend des 1. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses ermordet worden. Die Richter des OLG Frankfurt sahen es als erwiesen an, dass Stephan E. Lübcke aus nächster Nähe in den Kopf schoss. Hintergrund der Tat waren demnach fremdenfeindliche und rechtsextreme Motive. Stephan E. lehnte unter anderem Lübckes offene Asylpolitik ab.

In dem Prozess vor dem OLG war zudem Markus H. angeklagt, unter anderem wegen Beihilfe zum Mord. Ihn verurteilte das OLG allerdings nur wegen eines Waffendelikts - zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe. Auch dieses Strafmaß bleibt nach der BGH-Entscheidung rechtskräftig.

Weitere Informationen in Kürze.