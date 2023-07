Viele Menschen kämpfen immer noch mit Long Covid - doch wo findet man Hilfe? Gesundheitsminister Lauterbach stellt heute eine Initiative vor, mit der Betroffene mehr Unterstützung und eine bessere Versorgung erhalten sollen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt heute eine Initiative zu Unterstützungsangeboten bei länger anhaltenden Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen vor. Der SPD-Politiker hatte unter anderem bereits in Aussicht gestellt, das vorhandene Wissen zu Long Covid auf eine Internetseite zu bringen, auf der sich Ärzte, Ärztinnen und Betroffene mit gesicherten Angaben informieren können.

Langsam entwickelten sich auch brauchbare Therapiekonzepte, hatte Lauterbach am Samstag getwittert. "Leider ist die Forschung an wirklich durchschlagenden Arzneimitteln unterfinanziert."

Wie der "Tagesspiegel" berichtet hatte, sollen auf der Internetseite Betroffene leichter herausfinden können, wo eine gute Betreuung möglich ist. Im Herbst will Lauterbach dem Bericht zufolge zu einem Runden Tisch laden, bei dem diverse Beteiligte sich über ihre Erfahrungen mit Long- und Post-Covid austauschen sollen. Das Bundesgesundheitsministerium wolle auch die Befähigung von Ärzten und Reha-Experten im Umgang mit diesen Erkrankungen vorantreiben.

Auch über Post-Vac-Fälle solle der Runde Tisch beraten, also über Erkrankungen infolge der Impfung gegen Corona.

Für Viele sind die Folgen einer Corona-Infektion noch immer spürbar. Wer ist betroffen? Und was hilft? mehr

Was über Long Covid bekannt ist

Über die Long-Covid-Situation informieren wollen heute neben Lauterbach auch die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité, Carmen Scheibenbogen, und der Klinikdirektor des Universitätsklinikums Marburg, Bernhard Schieffer. Scheibenbogen befasst sich mit Long Covid und deren Folgeerkrankungen ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom).

Unter Long Covid versteht man Beschwerden, die jenseits einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Post Covid beschreibt das Krankheitsbild mehr als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO von Ende Juni leiden bis zu 36 Millionen Menschen in Europa unter Langzeitfolgen einer Corona-Infektion.

Wer den Verdacht hat, an Long Covid erkrankt zu sein, sollte sich in einem ersten Schritt an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden. Darüber hinaus gibt es weitere Anlaufstellen, Selbsthilfegruppen und Möglichkeiten, Hilfen zur Bewältigung des Alltags zu erhalten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet hier weitere Hinweise, wohin sich Betroffene wenden können.