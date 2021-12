Gesundheitsminister in der ARD Lauterbach schließt Lockdown über Weihnachten aus Stand: 19.12.2021 16:04 Uhr

In hohem Tempo boostern - das ist die Botschaft von Gesundheitsminister Lauterbach, um die sich anbahnende Omikron-Welle abzubremsen. Einen Lockdown über Weihnachten - so wie in den Niederlanden - schloss er im Bericht aus Berlin aus.

Europaweit wächst die Sorge vor der Omikron-Welle, in den Niederlanden gilt über die Festtage ein Lockdown. Ein Szenario auch für Deutschland? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dies jetzt ausgeschlossen. "Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten - den werden wir hier nicht haben", sagte der SPD-Politiker im Bericht aus Berlin.

"Wir werden fünfte Welle bekommen"

Zugleich warnte er vor der Omikron-Variante: "Wir werden eine fünfte Welle bekommen. Wir haben eine kritische Zahl von Omikron-Infizierten überschritten - somit lässt sich diese Welle nicht mehr komplett aufhalten", ergänzte er.

Zentrale Botschaft sei, "dass wir mit einer Booster-Kampagne tatsächlich diejenigen schützen können, die sonst besonders gefährdet wären. Da wollen wir ansetzen. Das wird intensiv vorbereitet." Darüber hinaus gehe es darum, die Menschen aufzuklären, was über die Feiertage möglich ist und was nicht, sagte Lauterbach weiter.