eilmeldung Evangelische Kirche EKD- Ratsvorsitzende Kurschus legt Ämter nieder Stand: 20.11.2023 11:23 Uhr

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kurschus, hat ihren Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Ihr wird vorgeworfen, als frühere Gemeindepfarrerin in Siegen einen Fall sexuell übergriffigen Fehlverhaltens vertuscht zu haben.

Paukenschlag um Deutschlands oberste Protestantin: Annette Kurschus tritt als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zurück. Auch ihr Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen legt sie nieder. Das sagte Kurschus bei einer Pressekonferenz in Bielefeld.

Beide Ämter seien mit einem hohen Maß an Öffentlichkeit verbunden, erklärte sie. "Doch das Vertrauen der Öffentlichkeit in meine Person hat Schaden genommen", so die 60-Jährige. Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen. Doch durch den Vertrauensverlust habe sie nicht mehr die Aufklärung zu den Fällen sexueller Gewalt in der Evangelischen Kirche voranbringen können.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Die Kritik an der EKD-Vorsitzenden, die 20 Millionen evangelische Christinnen und Christen vertritt, war in den vergangenen Tagen gewachsen. Die Siegener Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er-Jahren - genau wie Kurschus - im Kirchenkreis Siegen tätig war. Ob bei dem Mann, der inzwischen in Rente ist, ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar.

Die "Siegener Zeitung" hatte die Aussage zweier Männer zitiert, die Kurschus in den 1990er-Jahren "im Detail über die Missbrauchsvorwürfe informiert haben wollen". Bei der Synode hatte die EKD-Ratsvorsitzende das bestritten. Anfang 2023 sei eine anonyme Anzeige gegen den Beschuldigten eingegangen. "Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person", betonte sie.