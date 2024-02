Unterstützung für die Ukraine Ampel-Fraktionen fordern "weitreichende" Waffen Stand: 20.02.2024 08:02 Uhr

Die Ampel erhöht den Druck bei "Taurus"-Lieferungen an die Ukraine. Die Koalitionsfraktionen wollen mit einem Antrag die Regierung auffordern, "weitreichende Waffensysteme" zu liefern. Doch explizit genannt wird "Taurus" nicht.

Seit Monaten hofft die Ukraine auf eine Lieferung deutscher "Taurus"-Marschflugkörper, doch die Bundesregierung sträubt sich noch. Nun wollen die Fraktionen der Ampelparteien den Druck auf Kanzler Olaf Scholz erhöhen. Sie wollen die Bundesregierung gemeinsam auffordern, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern - und zwar Systeme, die weit hinter die russische Frontlinie reichen.

Explizit genannt werden die "Taurus"-Marschflugkörper in dem Koalitionsantrag nicht. Das Papier, über das der "Stern" zuerst berichtete und das auch dpa und dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert aber "die Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition, um die Ukraine (...) in die Lage zu versetzen, völkerrechtskonforme, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen". Andererseits gehe es darum, "die Landstreitkräfte mit der Lieferung von gepanzerten Kampfsystemen und geschützten Fahrzeugen weiter zu stärken".

Am heutigen Dienstag wollen die Ampel-Fraktionen intern über den Antrag beraten, bevor der Bundestag noch diese Woche darüber entscheiden soll.

SPD lehnt "Taurus"-Nennung ab

Grüne und FDP hatten bei den wochenlang laufenden Abstimmungen eigentlich die Erwähnung von "Taurus" gefordert, die SPD hatte dies abgelehnt. Kanzler Scholz hat bisher keine Zustimmung zur Lieferung der Marschflugkörper gegeben, sondern stets darauf verwiesen, dass Deutschland auch so schon zweitgrößter Waffenlieferer an die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland ist. Ausdrücklich wird in dem Antrag betont, dass sich das Ausmaß der Militärhilfe an der "Wiederherstellung der vollständigen territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine" orientieren müsse.

"Insbesondere muss die Ukraine auch künftig in die Lage versetzt werden, Angriffe auf militärische Ziele wie Munitionsdepots, Versorgungsrouten und Kommandoposten weit hinter den Frontlinien durchzuführen und ihre Soldatinnen und Soldaten vor den vielgestaltigen Attacken des russischen Militärs bestmöglich schützen zu können", heißt es im Antragsentwurf weiter.

Frankreich und Großbritannien liefern Lenkflugkörper

Ausdrücklich begrüßt werde daher die Lieferung von Lenkflugkörpern durch die europäischen Partner Frankreich und Großbritannien. "Der Einsatz von präzisen Abstandswaffen zur Landesverteidigung ist mit dem Völkerrecht vereinbar und für den Schutz der Ukraine unverzichtbar." Großbritannien und Frankreich liefern der Ukraine bereits seit Langem Marschflugkörper der praktisch identischen Typen "Storm Shadow" und "Scalp". Diese gelten aber als nicht so präzise und leistungsstark wie "Taurus".

Die Regierung in Kiew hat die "Taurus"-Lieferung bereits im Mai 2023 offiziell erbeten. Der Kanzler erklärte im Oktober, dass Deutschland "Taurus" vorerst nicht liefern werde. Dahinter steht die Befürchtung, dass die Flugkörper russisches Territorium treffen könnten und Russland dies als direkten Angriff mit deutscher Beteiligung werten würde.

Noch im Januar stimmte eine Mehrheit im Bundestag gegen eine "Taurus"-Lieferung an die Ukraine. Damals stellte die Unionsfraktion einen entsprechenden Entschließungsantrag. Allerdings begründeten die FDP und Grünen, die eigentlich für die Lieferungen sind, ihre Ablehnung damit, dass der Antrag der Union mit der Plenardebatte über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten verknüpft wurde.