Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hat die CDU aufgefordert, sich per Beschluss klar von der AfD abzugrenzen. Dies solle der Koalitionspartner auf dem CDU-Parteitag im Dezember offiziell beschließen.

"In der Union mehren sich Stimmen, die ein Bündnis mit der AfD nicht mehr ausschließen. Dieser Tabubruch ist brandgefährlich und muss dringend gestoppt werden", sagte Klingbeil im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Denn es sei die AfD gewesen, die in Chemnitz "Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis" auf die Straße gegangen sei. Da brauche es eine "klare Abgrenzung", die CDU müsse sich eindeutig gegen "jegliche Zusammenarbeit mit der AfD" positionieren.

Sächsischer CDU-Fraktionschef sorgte für Irritationen

Hintergrund sind Äußerungen des neuen CDU-Fraktionschefs im sächsischen Landtag, Christian Hartmann. Dieser hatte in der vergangenen Woche eine mögliche Koalition mit der AfD nach den Landtagswahlen 2019 nicht explizit ausgeschlossen. Anschließend gab auch der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland bekannt, sich mittelfristig eine Koalition mit der CDU vorstellen zu können.

Der neue CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Christian Hartmann, hatte eine Koalition mit der AfD nicht ausgeschlossen.

Die Parteispitzen der Union haben sich jedoch wiederholt klar gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hält einen solchen Weg seiner CDU künftig nicht für vorstellbar, wie er gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland deutlich machte: "Wer aus machtpolitischen Aspekten seine Grundsätze verlässt, begeht politischen Selbstmord."

