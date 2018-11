Karneval im Rheinland Die schunkelfreie Zeit ist vorbei

Die Jecken sind wieder los: In den rheinischen Hochburgen versammeln sich Tausende Karnevalisten in bunten Kostümen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. Die Stadt Köln versucht Exzesse zu verhindern.

Glück für die Jecken, der Sessionsauftakt fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Die Meteorologen versprechen zudem milde Temperaturen, was zumindest die Kostümwahl erleichtert. Allerdings sind Regenschauer nicht ausgeschlossen, wasserfeste Schminke mag eine gute Idee sein.

Countdown in Köln

In Köln steht die Session 2018/2019 unter dem Motto "Uns Sproch es Heimat". Die ersten Jecken sind seit dem frühen Morgen unterwegs. Unter anderem werden sie auf dem Heumarkt gemeinsam die karnevalslose Zeit herunter zählen. Um 11.11 Uhr gibt es kein Zurück mehr: Alaaf, Konfetti, Bützje!

Den ganzen Tag werden die bekannten kölschen Bands - von Höhner bis Querbeat - auf der Hauptbühne am Kölner Heumarkt auf die bevorstehende Session einstimmen. Das designierte Kölner Dreigestirn wird sich zum ersten Mal der närrischen Öffentlichkeit präsentieren.

Mehr Bühne, mehr Toiletten, weniger Glas

Damit der Auftakt nicht wie im Vorjahr aus dem Ruder läuft, hat Köln zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Sauf-Exzesse, Wildpinkler und Müllberge hatten in der vergangenen Session eine neue Diskussion über die Schattenseiten des Straßenkarnevals entfacht.

Mehr Toiletten, Glasverbote, ein Pfandsystem in der Altstadt und eine weitere Bühne an der Universität sollen auch in dieser Session die Situation entschärfen. Außerdem sind Streetworker des Jugendamtes unterwegs sowie das „Edelgard mobil“ – eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen bei sexueller Belästigung.

Hoppeditzerwachen in Düsseldorf

Auch die Düsseldorfer Polizei will das Treiben in der Altstadt genau beobachten. "Das Hoppeditzerwachen ist erfahrungsgemäß weniger randaleträchtig als ein später Samstagabend", so ein Sprecher. In der Landeshauptstadt werden am Sonntagmorgen mehr als 1.000 Narren mit Musik und viel Lärm zum Rathausmarkt ziehen, um den Hoppeditz zu wecken.

Der hüpft traditionell um 11:11 Uhr aus einem Senftopf und hält eine bissige politische Rede. Danach heißt es "Helau" und getreu dem diesjährigen Motto "Düsseldorf - gemeinsam jeck" übernehmen die Narren die Altstadt.

Kanonen donnern in Bonn

Für gemeinsames Feiern steht auch das Bonner Motto: "Mir all sin Bönnsche". Will heißen, im Karneval ist jeder Willkommen. Und wenn über dem Marktplatz die Kanonen donnern, weiß man in Bonn: Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Neben dem Bonner Prinzenpaar werden vor dem Rathaus auch das Godesberger Prinzenpaar und die neue Wäscheprinzessin erwartet.

In Aachen präsentieren sich die Tollitäten am Sonntag (11.11.2018) auf der Bühne am Holzgraben dem närrischen Volk. Außerdem stellen die Öcher Stadtmusikanten das diesjährige Mottolied "Aneäjebonge, Hazz jefonge" vor.