Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU hat einen Vorsitzenden gewählt. Beim Deutschlandtag der Jungen Union setzte sich der Niedersachse Kuban in einer Kampfabstimmung gegen den Thüringer Gruhner durch.

Die Junge Union hat den niedersächsischen Juristen Tilman Kuban zum neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Kampfabstimmung setzte sich der 31-Jährige mit 200 der 319 gültigen Stimmen oder 62,7 Prozent gegen den Landtagsabgeordneten und thüringischen Vorsitzenden der Jungen Union, Stefan Gruhner, durch. Die Neuwahl auf dem außerordentlichen Deutschlandtag war nötig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Paul Ziemiak im Dezember neuer CDU-Generalsekretär geworden war.

Zuvor hatten sich beide Kandidaten heftige Attacken geliefert und sich zugleich von der Großen Koalition distanziert. Gruhner forderte vor den Delegierten, die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU müsse stärker "Stachel im Fleisch der GroKo" sein. Es müsse verhindert werden, dass die Regierung mehr Geld für soziale Wohltaten ausgeben wolle als für Digitalisierung, sagte der 34-Jährige.

Gruhner unterlag in der Wahl zum Vorsitzenden.

Harte Linie in der Innenpolitik

Ähnlich äußerte sich Gegenkandidat Kuban: Die Junge Union dürfe nicht zulassen, dass sich die Regierung mehr mit sozialen Wohltaten als mit Zukunftsthemen beschäftigte, sagte der Vorsitzende der Jungen Union in Niedersachsen. Kuban forderte zudem eine harte Linie in der Innenpolitik: "Wer sich in unserem Land nicht an unsere Gesetze halten will, ist in unserem Land nicht willkommen." Ähnlich äußerte sich Gruhner unter dem Applaus der Delegierten.

Beide Bewerber stellten sich hinter die deutsche Autoindustrie, wetterten gegen Diskussionen um Schultoiletten für ein drittes Geschlecht und bekannten sich zu einer besseren Ausrüstung der Bundeswehr. Es könne nicht sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mehr Kinder als funktionierende Flugzeuge habe, sagte Kuban in Anspielung auf die siebenfache Mutter.

Zudem teilten Gruhner und Kuban heftig gegen die Jusos und gegen die Grünen aus. "Die Grünen sind nicht unsere 'best buddies', sie sind unsere Gegner", sagte Gruhner. Bezogen auf Positionen der Jusos zur Abtreibung rief der Thüringer in den Saal: "Diese Chaoten dürfen niemals Verantwortung in unserem Land tragen." Beide Redner wurden mehrfach von heftigem Applaus unterbrochen.