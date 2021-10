Nordrhein-Westfalen Wüst zum Ministerpräsidenten gewählt Stand: 27.10.2021 14:29 Uhr

Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Der bisherige Landesverkehrsminister wurde im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Er erhielt 103 Stimmen - drei mehr als notwendig.

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat den bisherigen Verkehrsminister Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Im ersten Wahlgang stimmten 103 Abgeordnete für den CDU-Politiker, wie Landtagspräsident Andre Kuper verkündete. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP haben 100 der 199 Sitze im Landtag. 90 Abgeordnete stimmten demnach gegen ihn, drei enthielten sich, eine Stimme war ungültig.

Die CDU hatte Wüst bereits am Samstag auf einem Landesparteitag zum neuen Parteichef in Nordrhein-Westfalen gewählt. Viel Zeit, sich im neuen Amt zu profilieren, bleibt Wüst nicht. Im Mai 2022 finden in NRW Landtagswahlen statt. Wüst wurde direkt nach seiner Wahl im Landtag vereidigt.

Der 46-jährige Wüst tritt damit die Nachfolge von Armin Laschet an, als Bundestagsabgeordneter nach Berlin gewechselt ist. Laut Landesverfassung kann ein Mitglied der NRW-Landesregierung nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestages sein. Als Landtagsabgeordneter durfte Laschet seinen Nachfolger Wüst aber noch mitwählen.

Laschet mahnt Gemeinsamkeit der Demokraten an

In seiner Abschiedsrede vor dem Landtag hatte Laschet die Gemeinsamkeit der Demokraten angemahnt. Auch in der Opposition dürfe man "nicht der Versuchung erliegen, Hass und Ressentiments zu schüren", sagte der 60-Jährige. Das Gleiche gelte für die Regierung.

Wahrscheinlich habe keine Regierung so viel Macht gehabt wie während der Corona-Pandemie, sagte Laschet. Darüber dürfe niemand "in Allmachtsfantasien verfallen", mahnte er. Grundrechtseingriffe seien so schnell wie möglich zurückzunehmen. "Auch das ist wichtig: Maß und Mitte". Was außerhalb Nordrhein-Westfalens möglicherweise als Zaudern gewertet werde, sei hier Tradition: mit Macht verantwortungsvoll umzugehen. "Wir sind im Einklang mit der Verfassung durch diese Pandemie gekommen", betonte der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl.

Zum Schluss seiner Rede sagte Laschet: "Es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Glückauf für unser Land Nordrhein-Westfalen."