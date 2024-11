Ruf nach schneller Neuwahl Union nimmt Steinmeier in die Pflicht Stand: 11.11.2024 10:42 Uhr

Beim Termin für die Vertrauensfrage des Kanzlers kann es der Union nicht schnell genug gehen. Nun fordert Fraktionsvize Middelberg den Bundespräsidenten zum Handeln auf. Die Grünen wollen mehr Klarheit vom Kanzler.

Auch wenn der Bundeskanzler der Union Entgegenkommen in der Diskussion um den Zeitpunkt für die Vertrauensfrage signalisiert hat - ihr reichen die Aussagen von Olaf Scholz nicht. Nun richtete der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, einen Appell an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und forderte ihn zum Handeln auf.

"Ich fordere auch ausdrücklich in dieser Radiosendung den Bundespräsidenten auf, jetzt den Kanzler auf seine Verfassungspflichten hinzuweisen und zu ermahnen", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kanzler müsse ohne eigene Mehrheit im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Auch die Ankündigung von Scholz am Sonntag, die Vertrauensfrage möglicherweise noch im Dezember zu stellen, reicht Middelberg nicht. Er forderte den Kanzler auf, dies bereits am Mittwoch zu tun. Zuvor hatte das bereits CDU-Chef Friedrich Merz von Scholz verlangt.

Bundestag handlungsfähig

Der Unionsfraktionsvize betonte, dass der Bundestag auch danach noch handlungsfähig sei und bis zur Neuwahl Gesetze beschließen könne. Bei Gesetzen, die aus seiner Sicht dringend umgesetzt werden müssen, sei die Union auch bereit, zuzustimmen, etwa bei der geplanten Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. Anderen Gesetzen wie etwa dem Rentenpaket will die Union laut Middelberg hingegen nicht zustimmen. Das sei dann eine Aufgabe für die neue Regierung.

Bundespräsident Steinmeier spielt in dieser Regierungskrise laut Verfassung eine wichtige Rolle. Vergangene Woche hatte er Kontakt sowohl mit Kanzler Scholz als auch mit Oppositionsführer Friedrich Merz, mit dem er in engem Kontakt bleiben wolle. Heute spricht er mit Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Ziel der Gespräche sei es für den Bundespräsidenten, die politische Stabilität in Deutschland zu wahren und Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Dabei geht es um ein geordnetes Verfahren zu Neuwahlen.

Frei: "Keine weiteren Absprachen nötig"

Kanzler Scholz, der ursprünglich die Vertrauensfrage erst Mitte Januar stellen wollte, hatte in der ARD-Sendung "Caren Miosga" nicht ausgeschlossen, den Schritt noch im Dezember zu gehen. "Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem", sagte er. Seine Entscheidung machte er von einer Einigung darüber unter den Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU/CSU, Rolf Mützenich und Merz, abhängig.

Dies hält die Unionsfraktion aber für überflüssig. "Scholz sollte jetzt keine weiteren Nebelkerzen werfen, sondern zügig die Vertrauensfrage stellen", sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei der Bild. Es seien keine weiteren Absprachen nötig, so Frei weiter. "Bei diesem Verfahren liegt es allein am Kanzler, das Drama zu beenden und die Tür zum Neuanfang zu öffnen." Gegenüber der Rheinischen Post bekräftigte Frei die Forderung der Union, Scholz solle die Vertrauensfrage am Mittwoch im Bundestag stellen.

"Das geht so nicht, dass man das jetzt wochen- oder monatelang aussetzt", sagte auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Der CDU-Politiker betonte, Scholz habe sich mit einer eigenen Entscheidung um seine Mehrheit gebracht. Deshalb stehe der Kanzler nun in der Verantwortung, "daraus jetzt für Deutschland keinen weiteren Schaden entstehen zu lassen", sagte Haseloff.

Grüne offen für einen früheren Wahltermin

Offen für einen früheren Termin für die Vertrauensfrage zeigten sich die Grünen. "Wir können uns auch vorstellen, einen früheren Termin zu haben", sagte Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann im ZDF, machte aber zugleich Einschränkungen. Der Termin müsse so gewählt werden, "dass man sich dann auch als Parteien auf die Wahlen vorbereiten kann", betonte sie. Wichtig sei, dass "ein bisschen Ruhe und Seriosität in die Debatte" kommt.

Zugleich kritisierte die Grünen-Politikerin aber auch die widersprüchlichen Aussagen des Kanzlers: "Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht heute hören 'Ich bin der Einzige, der das entscheidet' und morgen ist die Ansage 'Ach, sollen doch die Fraktionsvorsitzenden mal darüber diskutieren, wann ein Termin ansteht'", sagte Haßelmann. Man brauche da mehr Klarheit.

Djir-Sarai: "Jetzt nicht die Zeit fürs Taktieren"

Das fordert auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. "Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Diese Hängepartie in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt kann sich niemand leisten", sagte er im ZDF. "Jetzt müssen sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden. Deswegen ist es jetzt nicht die Zeit fürs Taktieren oder Probleme aussitzen. Jetzt muss das Land schnell entscheiden, wohin wir gehen."

Einen Wahltermin im Januar halte er für möglich, betonte Djir-Sarai. Dies sei nicht nur eine "Frage der Organisation, sondern in erster Linie eine politische Frage", sagte der FDP-Politiker. "Und diese politische Frage muss geklärt werden, und diese Frage muss aus meiner Sicht rasch geklärt werden."

Wahlleiter beraten über Vorbereitungen für die Wahl

Angesichts der festgelegten Zeitspanne von höchsten 60 Tagen, die das Gesetz für die Durchführungen von Neuwahlen nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung im Bundestag zulässt, hatte die Bundeswahlleiterin vor logistischen Herausforderungen gewarnt - etwa mit Blick auf die Berufung von Wahlausschüssen oder die Koordination von Wahlhelfern.

Am heutigen Montag berät Ruth Brand mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen über die Vorbereitungen für die Wahlen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörde um eine "reguläre Vorbesprechung zur Wahlvorbereitung, wie sie auch bei jeder regulären Bundestagswahl vorgesehen ist".