Abstimmung zur Steuersenkung in Thüringen Zwischen Entsetzen und Applaus

In Thüringen hat die CDU eine Steuersenkung durchgesetzt - auch mit den Stimmen der AfD. SPD, Grüne und Linke im Bund sind entsetzt. FDP-Chef Lindner sieht die Verantwortung bei der CDU. Die AfD feiert das Ende von "Merz' Brandmauer".

Wie weit darf eine Zusammenarbeit mit der AfD gehen? Die Debatte um die "Brandmauer" war in den vergangenen Monaten immer wieder aufgeflammt, zuletzt hatte CDU-Chef Friedrich Merz versichert, er stehe fest zum Kooperationsverbot, auch auf kommunaler Ebene. Doch nun hat die CDU in Thüringen als Opposition gemeinsam mit der FDP und der AfD gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition eine Steuersenkung durchgesetzt.

In der Abstimmung ging es um die beim Immobilienkauf fällige Grunderwerbsteuer. Die CDU-Fraktion konnte die Steuer nur von 6,5 auf 5,0 Prozent drücken, weil neben der FDP auch die in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestufte Partei zustimmte. Bundesweit sorgt das für Diskussionen.

Verschieben sich die demokratischen Grundsätze?

Über Thüringens Grenzen hinaus kritisierten Politiker das Vorgehen der CDU. "Die heutige Abstimmung im Erfurter Landtag war kein Unfall", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem ARD-Hauptstadtstudio. Die CDU in Thüringen habe sich sehenden Auges darauf eingelassen. "Das ist eine neue Qualität im deutschen Parlamentarismus, die es so noch nicht gegeben hat." Er fürchte, dass der Parlamentarismus nach dem heutigen Tag ein anderer sein werde, wenn das in der CDU Schule mache. "Demokraten dürfen die AfD niemals zum parlamentarischen Zünglein an der Waage machen."

Auch die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion griff die CDU an. "Diese Abstimmung war ein ganz besonderer politischer Tabubruch", sagte Katja Mast dem "Spiegel". "Das ist ein schlimmer Abend. Wir reden von einer Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Höcke-AfD", so Mast weiter.

Linke: Abgrenzung nach rechts nur "eine hohle Phrase"

Grünen-Bundesgeschäftsführerin Emily Büning sprach von einer "drastischen Verschiebung", die weit über die Landesgrenzen Thüringens hinauswirke. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz habe dies ganz offenbar geduldet, obwohl er eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD öffentlich immer wieder ausgeschlossen habe. "Nun muss er sich die Frage gefallen lassen, ob sein Wort noch etwas gilt", sagte Büning.

Kritik kommt auch von der Linken. "Die verbale Abgrenzung der CDU nach rechts entpuppt sich immer wieder als eine hohle Phrase", sagte Bundesvorsitzende Janine Wissler. Die CDU kooperiere in Thüringen mit der "Partei des Faschisten Höcke" und normalisiere damit die AfD. Es sei offensichtlich, dass die Thüringer CDU dies nicht ohne Zustimmung aus Berlin tue, so Wissler.

Keine Stellungnahme von CDU-Chef Merz

Trotz Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios wollten sich bislang weder CDU-Chef Friedrich Merz noch sein Generalsekretär Carsten Linnemann zu den Vorgängen äußern. Ein Sprecher erklärte, dass die CDU-Landtagsfraktion in Thüringen regelmäßig Anträge zu unterschiedlichen Themen einbringe und damit ihre Pflicht erfülle, eigene Lösungsansätze in die politische Beratung einzubringen. Und weiter: "Wie sich andere Fraktionen dazu im Nachgang verhalten, unterliegt nicht ihrem Einfluss."

Vor der Abstimmung hatte Merz das Agieren der Thüringer CDU-Fraktion verteidigt. Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es auf Bundes- und Landesebene nicht geben. "Dabei bleibt es auch", sagte Merz bei RTL/ntv. "Wir machen das, was wir in den Landtagen wie auch im Deutschen Bundestag diskutieren, nicht von anderen Fraktionen abhängig."

Rückendeckung bekommt Merz von CSU-Chef Markus Söder. "Ich glaube, da hat er Recht", sagte der bayerische Ministerpräsident im RTL-"Nachtjournal Spezial". "Im übrigen läge es an den anderen demokratischen Parteien, diese gute Idee einer Steuersenkung zu unterstützen, denn Entlastung für Bürger ist ja nichts Extremes, sondern sinnvoll."

Abstimmung mit AfD "bei weitem kein Novum"

Die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag sind schwierig: Die rot-rot-grüne Koalition von Ramelow hat seit Amtsantritt 2020 keine eigene Mehrheit - ihr fehlen vier Stimmen im Parlament. Sie ist bei Entscheidungen stets auf Kompromisse angewiesen - bisher vor allem mit der CDU. Daher sei das, was im Landtag passiert ist, "bei weitem kein Novum", berichtete MDR-Reporter Lars Sänger. Bereits in der Vergangenheit habe die rot-rot-grüne Minderheitsregierung Vorhaben nur durchsetzten können, weil die AfD zugestimmt habe.

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt verteidigte sein Vorgehen. "Ich kann nicht gute, wichtige Entscheidungen für den Freistaat, die Entlastung für Familien und der Wirtschaft, davon abhängig machen, dass die Falschen zustimmen könnten", sagte Voigt. Für ihn sei wichtig, dass man mit Inhalten überzeuge.

Kritik am Verhalten der FDP - auch von den Jungen Liberalen

Die Kritik richtet sich auch gegen die Liberalen, denn neben der AfD hatten auch FDP-Abgeordnete für den CDU-Antrag gestimmt. Erst dadurch konnte das Vorhaben gegen die Stimmen von Linken, SPD und Grünen beschlossen werden. "Die FDP hat einem Antrag der CDU zugestimmt. Nicht mehr", heißt es hingegen aus der Bundes-FDP. "Es war ein Antrag der CDU-Landtagsfraktion", sagte der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner der "Augsburger Allgemeinen". "Deshalb ist das jetzt die Verantwortung der CDU", sagte er.

Die Vorsitzende der Jungen Liberalen und Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand, Franziska Brandmann, sieht das jedoch kritischer. "Es verbietet sich für aufrechte Demokraten, politische Initiativen zu starten, deren Gelingen von der Unterstützung durch Rechtsextreme abhängig ist", sagt sie. Dass die CDU dennoch den Antrag gestellt habe, nutze am Ende nur dem Faschisten Höcke, der sich so hinter einer vermeintlich bürgerlichen Maske verstecken könne.

Weidel: "Merz‘ Brandmauer ist Geschichte "

Die Bundesspitze der AfD wertet den Vorgang für sich als Erfolg. "Merz‘ Brandmauer ist Geschichte und Thüringen erst der Anfang", schreibt Alice Weidel im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Und ihr Co-Vorsitzender Chrupalla erklärt: "CDU und AfD haben in Thüringen die Brandmauer eingerissen". Seine Partei würde seit Jahren die Streichung der Grunderwerbsteuer für selbstgenutzte Immobilien fordern. In Thüringen sei man diesem Ziel nun einen großen Schritt näher gekommen. "Wenn es um die Interessen der Bürger geht, ist nicht wichtig, wer mit wem abstimmt. Es ist wichtig, dass eine Mehrheit zustande kommt", sagt Chrupalla.

Mit Informationen von Alexander Budweg, ARD-Hauptstadtstudio