60 Jahre Parteimitgliedschaft SPD ehrt Ex-Kanzler Schröder doch Stand: 13.09.2023 10:57 Uhr

Nach langem Streit wird die SPD in Hannover den umstrittenen ehemaligen Bundeskanzler Schröder für 60 Jahre Parteimitgliedschaft feiern. Erst vor kurzem hatte er ein Parteiausschlussverfahren überstanden.

Die SPD wird den umstrittenen ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder für 60 Jahre Parteimitgliedschaft ehren. Der SPD-Bezirk Hannover soll mit ausgewählten Gästen eine nicht öffentliche Jubiläumsfeier ausrichten, wie verschiedene Medien berichten.

Die Veranstaltung soll am 27. Oktober stattfinden, genau 25 Jahre nach Beginn der Kanzlerschaft Schröders. Dies sei in einem persönlichen Gespräch mit dem Ex-Kanzler vereinbart worden. Schröder war im Oktober 1963 in die Partei eingetreten.

Wochenlanger Streit

Der Entscheidung war ein wochenlanger Streit vorausgegangen. Schröder war wegen seiner Russlandpolitik bis in die Parteispitze hinein in Ungnade gefallen und hat erst vor kurzem ein Parteiausschlussverfahren überstanden.

Im für die Feier eigentlich zuständigen Ortsverein Hannover-Oststadt-Zoo hatte es deshalb starke Widerstände gegen eine Würdigung Schröders gegeben, sodass es zuletzt keine Einigung auf dessen Ehrung gab. Stattdessen richtet nun der SPD-Bezirk Hannover die Veranstaltung aus.

Etwa 50 Gäste

Dessen Chef Matthias Miersch, Vize-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, soll bei der Ehrung ein Grußwort halten. Der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, ist als Laudator vorgesehen. Zu den etwa 50 Gästen sollen enge Freunde Schröders und ehemalige Mitglieder seines Kabinetts zählen.

Dem Vernehmen nach wird der 79-Jährige eine Anstecknadel sowie eine Urkunde erhalten. Auch die Bundesvorsitzenden, die Schröder zeitweise nahelegten, die SPD zu verlassen, werden die Urkunde wohl unterschreiben. Das sei ein bei allen Jubilaren übliches Verfahren, hieß es dazu in der SPD.