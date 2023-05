Nach Eklat auf Konferenz Wie die Grünen auf Palmers Austritt reagieren Stand: 02.05.2023 10:58 Uhr

"Folgerichtig", "respektabel", "konsequent": Grünen-Politiker haben den Parteiaustritt Palmers begrüßt. Der Oberbürgermeister von Tübingen wollte sich selbst nicht äußern. "Ich mache heute Auszeit", sagte er.

Die Grünen-Spitze hat den Parteiaustritt des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer begrüßt. "Dieser Schritt ist folgerichtig", sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, dem Nachrichtenportal t-online.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zollte Palmer Respekt. "Es gab ja Gründe, warum wir viele Diskussionen alle miteinander hatten", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Palmers Schritt sei "respektabel, und ich wünsche ihm ein gutes Leben".

"Konsequenter Schritt nach einer Entfremdung"

Auch der Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn bezeichnete den Parteiaustritt als konsequenten Schritt. Palmer habe sich besonders seit 2015 inhaltlich und programmatisch weit von der Partei entfernt, sagte Kühn. "Insoweit war das ein konsequenter Schritt nach einer Entfremdung, die sich über viele Jahre abgezeichnet hat."

Die Berliner Grünen-Politikerin Antje Kapek sprach von einer "toxischen Beziehung". "Endlich!", schrieb sie auf Twitter. "Palmer war schon immer streitbar. Aber seine letzte Entgleisung war das übelste, was ein deutscher Politiker von sich geben konnte. Mit den Grünen hatte das schon lange nichts mehr zu tun. Gut, dass diese ultra toxische Beziehung hiermit endet."

"Auszeit" angekündigt

Palmer steht massiv in der Kritik. Am Rande einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main hatte er sich zur Verwendung des "N-Wortes" geäußert. Mit dem sogenannten N-Wort wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Als Palmer mit "Nazis raus"-Rufen konfrontiert wurde, sagte er: "Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi."

In einer persönlichen Erklärung vom Montag betonte Palmer, er hätte als Oberbürgermeister "niemals so reden dürfen". Schließlich kündigte er eine "Auszeit" an und erklärte seinen Parteiaustritt.

Heute wollte Palmer keine weitere Auskunft geben. "Ich mache heute Auszeit und beantworte aus diesem Grund keine Fragen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Und auf die Frage, ab wann er wieder ansprechbar ist, antwortete Palmer: "Weiß ich nicht." Aus der Tübinger Stadtverwaltung hieß es nur. "Herr Palmer ist krank und steht heute nicht für Anfragen zur Verfügung."

Palmers Äußerungen

Es war nicht Palmers erste umstrittene Äußerung. Im Mai 2021 hatten die Grünen in Baden-Württemberg ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn beschlossen. Anlass war ein als rassistisch eingeschätzter Post über den früheren Fußballnationalspieler Dennis Aogo auf Facebook. Nach Palmers Angaben war sein Eintrag satirisch gemeint.

Palmer und die Partei einigten sich damals auf einen Kompromiss: Palmer erklärte, er lasse seine Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023 ruhen, womit der Parteiausschluss vom Tisch war. Im Oktober 2022 gewann er erneut die Oberbürgermeisterwahl in Tübingen und trat eine dritte Amtszeit an.