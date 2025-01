FPÖ-Regierung in Österreich? Bundespolitiker sehen "Warnsignal" für Deutschland Stand: 06.01.2025 11:56 Uhr

Österreich steht vor einer Regierung unter Führung der rechten FPÖ. In Deutschland sehen Politiker dies als Warnsignal - und zwar parteiübergreifend.

Bundespolitiker haben die etwaige Bildung einer FPÖ-geführten Regierung in Österreich als Warnung auch für Deutschland gewertet. Es sei ein "Warnsignal, dass der Politikwechsel den Parteien der Mitte nicht gelungen ist", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Sendern RTL und ntv. "Das hat die Ränder weiter gestärkt, in diesem Fall die FPÖ." Die radikalen Parteien würden "zunehmend mehrheitsfähig".

Dobrindt sagte, Österreich habe ähnliche Probleme wie Deutschland - etwa die wirtschaftliche Schwäche und Schwierigkeiten im Bereich Migration. "Das führt dann genau zu solchen Ergebnissen, wie wir sie sehen", sagte der CSU-Politiker. "Das heißt für Deutschland: Achtung an der Bahnsteigkante. Wir müssen alles daran setzen, dass genau so eine Situation nicht entsteht."

Habeck warnt vor Auseinanderdriften

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wertete die Entwicklung in Österreich als Mahnung an die Parteien der Mitte. "Der Blick nach Österreich zeigt, was passiert, wenn man nicht mehr bündnisfähig ist", sagte Habeck im Deutschlandfunk. Er warnte vor einer Entwicklung, in der "die Parteien sich immer weiter auseinanderbewegen".

Österreichs Mitte-Parteien unfähig zur Einigung

Österreich steuert womöglich auf eine Koalition zwischen der der in in Teilen rechtsextremen FPÖ und der konservativen ÖVP als Juniorpartner zu. Die FPÖ hatte die Parlamentswahl vor drei Monaten klar gewonnen, war aber bei Koalitionsgesprächen zunächst übergangen worden, weil die anderen Parteien mit den Rechtspopulisten nicht zunächst nicht zusammenarbeiten wollten.

Die ÖVP zeigt sich nun aber offen für Gespräche über eine Regierungsbildung mit der FPÖ, denn Verhandlungen für die Bildung einer Dreier-Koalition von konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos waren nach sechs Wochen an großen inhaltlichen Diskrepanzen gescheitert. Auch Gespräche über eine Große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ blieben erfolglos.