eilmeldung Koalitionsverhandlungen in Österreich ÖVP bricht Gespräche mit SPÖ ab Stand: 04.01.2025 19:45 Uhr

Die Verhandlungen über eine Regierung ohne die rechte FPÖ in Österreich sind gescheitert. Eine Einigung in wesentlichen Kernpunkten sei nicht möglich, erklärte die ÖVP nach den Gesprächen mit der SPÖ. Nun könnte es Neuwahlen geben.

In Österreich sind die Verhandlungen zwischen der Kanzlerpartei ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ abgebrochen worden. Ein Sprecher von ÖVP-Chef Karl Nehammer erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Zeitung Presse: "Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt alles versucht. Eine Einigung ist in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich, so hat es keinen Sinn für eine positive Zukunft Österreichs." Über den weiteren Fahrplan werde man in Kürze informieren.

Die konservative ÖVP hatte seit Mitte November mit der SPÖ und den liberalen NEOS Gespräche über eine Koalition geführt. Doch am Freitag hatten die NEOS überraschend ihren Ausstieg erklärt, weil aus ihrer Sicht bei den anderen zu wenig Reformwille erkennbar war. ÖVP und SPÖ führten die Verhandlungen danach zu zweit fort. Eine Einigung zwischen ihnen galt von vorneherein als schwierig, weil beide Parteien verschiedene Vorstellungen von der Bewältigung der Wirtschaftskrise und der Sanierung des Staatshaushalts haben.

Rechtspopulisten können auf Wahlsieg hoffen

Kanzler und ÖVP-Chef Nehammer steht unter Erfolgsdruck. Denn seine Zukunft hing vom Erfolg der Koalitionsverhandlungen ab. Nach dem Wahlsieg der FPÖ im September hatte er sich festgelegt, nicht mit den Rechtspopulisten unter der Führung von Herbert Kickl zu regieren. Der Wirtschaftsflügel der ÖVP würde hingegen lieber mit der FPÖ als der SPÖ koalieren.

Sollte es zu Neuwahlen kommen, könnte die rechtspopulistische FPÖ auf einen deutlichen Sieg hoffen. Jüngste Umfragen signalisierten ein weiteres großes Stimmen-Plus im Vergleich zur Nationalratswahl. Danach könnte die FPÖ ihr Ergebnis von 29 Prozent noch einmal deutlich auf rund 35 Prozent steigern.