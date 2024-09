eilmeldung Nach Wahlniederlagen Grünen-Bundesvorstand kündigt Rücktritt an Stand: 25.09.2024 11:19 Uhr

Die Grünen-Parteivorsitzenden Lang und Nouripour haben ihren Rücktritt angekündigt. Nouripour sprach von der "tiefsten Krise der Partei seit einer Dekade". Bis zum kommenden Parteitag im November bleiben beide geschäftsführend im Amt.

Die Grünen-Spitze zieht nach den Misserfolgen der Partei bei mehreren Wahlen personelle Konsequenzen. Die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour gaben den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes bekannt. "Wir sind zum Ergebnis gekommen: Es braucht einen Neustart", sagte Nouripour.

Die Entscheidung kommt nach einer Reihe von schweren Wahlniederlagen für die Partei. Bei den Wahlen am vergangenen Sonntag in Brandenburg hatten es die Grünen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und sind damit nicht mehr im brandenburgischen Landtag vertreten. "Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade", so Nouripour.

Auch bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatten die Grünen drastische Verluste erlitten. In Thüringen scheiterten sie ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde, in in Sachsen gelang ihnen knapp der Wiedereinzug ins Landesparlament.

Lang: "Nicht die Zeit, um am Stuhl zu kleben"

Es brauche nun "neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen", sagte Co-Parteichefin Ricarda Lang. Die Wahl eines neuen Vorstands solle ein "Baustein sein für die strategische Neuaufstellung dieser Partei". Lang fügte hinzu: "Jetzt ist nicht die Zeit, um am Stuhl zu kleben - jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen, und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen."

Bereits am Montag hatte Nouripour relativ resigniert geklungen. Er sprach von einer bitteren Niederlage in Brandenburg und zeigte sich zugleich konsterniert über den Zustand der Ampel-Koalition. "Der große Feng-Shui-Moment wird wohl nicht mehr kommen, und das glaubt mir auch niemand mehr, wenn ich das sage", sagte er nach Beratungen des Parteivorstandes. "Wir machen unsere Arbeit, wir versuchen, das Land nach vorne zu bringen und fühlen uns auch an den Koalitionsvertrag, an das, was miteinander vereinbart worden ist, gebunden", sagte der Grünen-Chef. "Aber das ist es auch dann."

Vorstand noch bis November im Amt

Lang und Nouripour waren Ende Januar 2022 zu Co-Vorsitzenden gewählt worden. In der Partei genießen sie Rückhalt. Dass zwischen ihnen - anders als bei manchen Vorgängern - keine Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten zu spüren waren, rechnen ihnen viele Grünen-Mitglieder hoch an.

Der aktuelle Bundesvorstand war im November 2023 eigentlich für zwei Jahre gewählt worden. Ihm gehören neben Lang und Nouripour noch die stellvertretenden Parteivorsitzenden Pegah Edalatian und Heiko Knopf, Geschäftsführerin Emily Büning und Bundesschatzmeister Frederic Carpenter an. Nach Langs Angaben soll der Vorstand noch bis zur Neuwahl auf dem Parteitag im November im Amt bleiben.

SPD reagiert gelassen

Die SPD hat gelassen auf den Wechsel an der Spitze der Grünen reagiert. "Ich nehme das mit Respekt zur Kenntnis", sagte Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Sie gehe davon aus, dass auch die Grünen noch ihre Themen durchsetzen in der Koalition wollten.

"Deshalb gehe ich davon aus, dass dies eine Neusortierung innerhalb der Grünen-Partei bedeutet und nicht innerhalb der Regierung und der Grünen-Fraktion", betonte Mast. Sie sehe keine Auswirkungen auf die SPD und die Arbeit der Ampel-Koalition. Auch die anderen Parteien hätten noch Projekte, die sie in der Regierung abarbeiten wollten. "Wir sind hier im Arbeitsmodus, nach wie vor."