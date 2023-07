analyse Merz tauscht Generalsekretär aus Linnemann soll CDU-Profil schärfen Stand: 11.07.2023 19:52 Uhr

CDU-Chef Merz will mit seinem designierten Generalsekretär Linnemann das konservative Profil der Partei schärfen. Der Wirtschaftsexperte gilt als genaues Gegenteil von Vorgänger Czaja - und ist ein enger Vertrauter von Merz.

Die CDU will ihr Profil schärfen. Erst hat CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen als Hauptgegner in der Ampelkoalition ausgemacht. Jetzt tauscht er seinen Generalsekretär aus. Mario Czaja muss nach gut eineinhalb Jahren im Amt gehen. Nachfolger soll der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann werden.

Offiziell heißt es, die Trennung von Czaja sei "einvernehmlich" gewesen. Doch sie spricht auch für große Unzufriedenheit, wenn sich der Parteichef schon nach so kurzer Zeit von seinem Generalsekretär trennt. Auch hinter den Kulissen rumort es schon länger in der CDU. Viele in der Partei halten Czaja für zu blass und vermissen ein klares Profil.

CDU tritt in Umfragen auf der Stelle

Während die AfD von dem Streit in der Ampelkoalition massiv profitiert, tritt die CDU in Umfragen auf der Stelle. Innerhalb der Partei machen viele Mario Czaja dafür mitverantwortlich. Offenbar hatte er nicht das passende Rezept, um die Menschen für die CDU zu begeistern.

So wurde zum Beispiel auch eine Kampagne gegen das Heizungsgesetz zum Rohrkrepierer. Mit dem Slogan "Fair heizen statt verheizen" wollte die CDU eigentlich ein Zeichen setzen. Doch kaum einer unterschreibt die Petition, die als Denkzettel für die Bundesregierung gedacht war.

Merz holt sich engen Vertrauten an die Seite

Ganz überraschend kommt der Wechsel des Generalsekretärs daher nicht. Während Mario Czaja zum sozial-liberalen Teil der CDU gehört und aus Ostdeutschland kommt, ist sein Nachfolger Carsten Linnemann das genaue Gegenteil. Er gilt als konservativ und wirtschaftsnah - wie CDU-Chef Friedrich Merz. Beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. Mit Carsten Linnemann holt sich Merz einen engen Vertrauten als Generalsekretär.

Die ursprüngliche Idee, Czaja als ein politisches Gegengewicht an der Parteispitze zu etablieren, ist damit gescheitert. Friedrich Merz setzt mit seiner Entscheidung auf ein klar konservatives Profil.

Dass es Linnemann wird, ist kein Zufall. Er ist nicht nur Vertrauter von Friedrich Merz, sondern hat schon jetzt Aufgaben, die eigentlich ein Generalsekretär übernimmt. Linnemann ist Chef der CDU-Grundsatzkommission - die Kommission, die festlegt, wohin die politische Reise der CDU in Zukunft gehen soll.