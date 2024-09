Landtagswahl in Sachsen CDU knapp vor AfD, BSW zweistellig, Linke zittern Stand: 01.09.2024 18:22 Uhr

In Sachsen liegt die CDU laut ARD-Prognose knapp vor der AfD. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt aus dem Stand auf Platz drei. Die SPD zieht in den Landtag ein, die Linke muss noch zittern. Die Grünen liegen bei 5,5 Prozent.

Bei der Landtagswahl in Sachsen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD. Laut Prognose von infratest dimap ist die CDU mit 31,5 Prozent der Stimmen knapp stärkste Kraft. Die AfD liegt mit 30,0 Prozent direkt dahinter.

Die CDU holt damit erneut ein besonders schlechtes Ergebnis in Sachsen. Bereits die Landtagswahl 2019 brachte mit 32,1 Prozent das bis dahin schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten seit 1990.

Die Partei stellt seit der Wiedervereinigung den Ministerpräsidenten in Sachsen. CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer ist seit 2017 sächsischer Regierungschef. Er regierte bis 2019 gemeinsam mit der SPD und seit 2019 mit SPD und Grünen. 55 Prozent der sächsischen Wähler waren vor der Wahl zufrieden mit Kretschmer - 2019 waren es kurz vor der Wahl jedoch noch 71 Prozent.

Zuspruch für die AfD steigt seit 2014

Die AfD ist aus dieser Wahl noch einmal gestärkt hervorgegangen. Seit 2014 steigt der Zuspruch für die Partei, 2019 holte sie bereits 27,5 Prozent und war damit zweitstärkste Kraft.

Wie bereits vor fünf Jahren war Jörg Urban Spitzenkandidat der AfD. Der frühere Umweltschützer tritt gemäßigt auf. Seine Reden, etwa bei "Pegida", tauchen allerdings auch im sächsischen Verfassungsschutzbericht von 2023 auf. Der Verfassungsschutz stuft den sächsischen AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch ein.

BSW zieht in den Landtag ein

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) holt aus dem Stand 12,0 Prozent und sitzt damit erstmals im sächsischen Landtag. Die BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann saß bis 2021 für die Linke im Bundestag. Im Landtagswahlkampf war jedoch vor allem Namensgeberin Wagenknecht ein wichtiger Faktor, obwohl sie in Sachsen nicht zur Wahl stand.

Zimmermann stellte sich hinter Wagenknechts Forderungen, eine künftige Koalition mit dem BSW in Sachsen müsse sich in der "Friedensfrage" klar positionieren - also gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen mit Russland.

SPD weiter im Parlament

Die SPD erhält der Prognose zufolge 8,5 Prozent und ist damit weiterhin im Parlament vertreten. 2019 schnitt sie mit 7,7 Prozent bereits sehr schlecht ab und wurde nur noch fünftstärkste Kraft nach CDU, AfD, Linken und Grünen. Es war das schlechteste Ergebnis seit 1990. Die Sozialdemokraten sind in dem Bundesland traditionell allerdings ohnehin nicht so stark.

SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping war bislang Sozialministerin in Sachsen. Die SPD würde auch wieder mit der CDU koalieren. Mit dem Ergebnis der Prognose würde es aber nicht für einer Zweier-Koalition reichen.

Erneute Schlappe für die Linke

Die Linke ringt mit 4,0 Prozent um den Einzug in den Landtag - erneut eine Schlappe. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht dürfte ihr wichtige Stimmen abgenommen haben, doch auch zuvor war die Partei bereits im Sinkflug. 2019 war die traditionell starke Linke mit 10,4 Prozent nur noch drittstärkste Kraft.

Zuvor war sie zwanzig Jahre lang die zweitstärkste Fraktion im sächsischen Landtag. Linke-Spitzenkandidatin Susanne Schaper sollte vor allem verhindern, dass die Linke aus dem Landtag fliegt. Ob ihr das gelungen ist, ist noch unklar.

In Sachsen gilt die Grundmandatsklausel: Erringt eine Partei zwei Direktmandate, kann sie in Fraktionsstärke in den Landtag einziehen, auch wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht. Der Linken könnte das in Leipzig gelingen.

Schlechte Stimmung gegen die Grünen

Mit 5,5 Prozent in der Prognose sieht es so aus, dass die Grünen den Einzug ins Parlament schaffen. Auch sie könnten in Leipzig und Dresden zwei Direktmandate erringen und so die Grundmandatsklausel erfüllen. Die Grünen saßen seit 2004 immer im Landtag in Dresden. 2019 waren sie mit 8,6 Prozent viertstärkste Kraft und traten in eine Koalition mit CDU und SPD.

Doch die Stimmung gegenüber der Partei war zuletzt landes- und bundesweit schlecht. Um auch weiterhin im Parlament zu bleiben, bildete die sächsische Justizministerin Katja Meier gemeinsam mit Umweltminister Wolfram Günther und der Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Franziska Schubert, im Wahlkampf ein Spitzentrio für die Grünen.

Komplizierte Regierungsbildung

Die Stimmen verteilen sich auf 120 Sitze im Dresdner Landtag. Die Regierungsbildung könnte kompliziert werden. CDU-Spitzenkandidat Kretschmer hatte zuvor eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Auch andere Bündnisse mit der AfD sind unwahrscheinlich. Ein wichtiger Faktor könnte das BSW werden - doch die Wagenknecht-Partei hatte dies zuvor an Bedingungen geknüpft.

Insgesamt waren heute 3,3 Millionen Sächsinnen und Sachsen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,5 Prozent und ist noch höher als 2019. Damals war sie mit 66,5 Prozent bereits verhältnismäßig hoch.