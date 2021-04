Corona-Wiederaufbaufonds Deutschland rechnet mit 25 EU-Milliarden

Die Bundesregierung erwartet mehr als 25 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Das Bundeskabinett beschloss, fast das gesamte Geld in Klimaschutz und Digitalisierung zu investieren.

Der Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union hat ein Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro. Mithilfe des Geldes sollen die Mitgliedsstaaten ihre jeweilige Wirtschaft aus dem Coronavirus-Tal führen und zugleich Impulse für wichtige Zukunftsinvestitionen und Reformmaßnahmen setzen.

Die Bundesregierung rechnet mit EU-Zuschüssen von 25,6 Milliarden Euro (Netto ohne Mehrwertsteuer). Die im Bundeshaushalt genannten Bruttoausgaben sind dann insgesamt knapp 28 Milliarden Euro. Das Bundeskabinett billigte den Plan von Finanzminister Olaf Scholz, was genau finanziert werden soll. Zu etwa 90 Prozent soll das Geld in Klimaschutz und Digitalisierung investiert werden.

Zusammengefasst ist dies im Wortungetüm "Aufbau- und Resilienzplan" (DARP). Als Beispiele werden darin die Wasserstoff-Forschung, klimafreundliche Mobilität und ein stärker digital orientiertes Bildungssystem genannt. Diese Investitionen sollen wiederum einen positiven Effekt auf Gesamt-Wirtschaftsleistung und Beschäftigung erzeugen.

"Starke europäische Antwort"

Einzelheiten will Scholz am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire vorstellen. In einem gemeinsamen Interview mit der "Zeit" hatten sie den Wiederaufbaufonds als "starke europäische Antwort auf diese Krise" gelobt. Das sei "vielleicht der größte Unterschied zum Umgang mit früheren Krisen, vor allem mit der Finanzkrise".

Scholz äußerte die Hoffnung, dass alle EU-Länder den Beschluss rasch ratifizieren und die Voraussetzung für die Auszahlung schaffen. "Im Sommer wird das erste Geld fließen", sagte er. Le Maire nannte den Fonds "historisch".

EU-Mitglieder verpflichten sich zur Umsetzung

Die im Sommer 2020 verabredeten Aufbauhilfen sollen den 27 EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Einen Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Dafür wollen die EU-Staaten gemeinsam Schulden aufnehmen.

Alle Mitgliedstaaten reichen dafür nationale Aufbau- und Resilienzpläne ein und verpflichten sich zur Umsetzung. Für jedes Investitions- und Reformvorhaben sind konkrete und nachprüfbare Meilensteine und Ziele festzulegen.