Gaspreis-Gremium Heute nur ein erster Entwurf? Stand: 10.10.2022 03:32 Uhr

Eine Kommission arbeitet mit Hochdruck an einem Modell für die Gaspreisbremse. Heute soll ein erster Vorschlag vorgestellt werden, der vor allem schnell helfen soll - ein komplexeres Modell könnte noch Zeit brauchen.

Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse soll heute die mit Spannung erwarteten Ergebnisse vorlegen. Die Vorsitzenden wollen am Vormittag in der Bundespressekonferenz ihre Ideen vorstellen. Die drei Vorsitzenden und 21 Mitglieder aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag tagten auch am Wochenende.

Die Bundesregierung werde sich dann "sofort und intensiv" mit den Vorschlägen beschäftigen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag.

Die Ampelkoalition hat einen "Abwehrschirm" mit bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen wegen der steigenden Energiepreise zu stützen. Die Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein. Sie soll einerseits die hohen Gaspreise für Bürger und Betriebe erträglicher machen, andererseits aber Anreize zum weiterhin nötigen Energiesparen geben.

Mehrere Modelle kommen in Frage

Im Gespräch sind verschiedene Modelle. So hat sich die Vorsitzende der Gaspreiskommission, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, für eine Einmalzahlung ausgesprochen. Ein anderer Vorschlag sieht die Senkung des Gaspreises um einen bestimmten Prozentsatz vor. Diskutiert wird auch ein Grundverbrauch, für den eine staatlich subventionierte Preisobergrenze gelten würde. Für den Rest würde der Marktpreis greifen.

Denkbar ist, dass die Kommission heute erste Vorschläge präsentiert und später weitere folgen. Einzelne Mitglieder hatten vor der Klausurtagung der Expertenkommission bereits die Erwartungen gedämpft.

Sie gehe davon aus, dass zunächst erste Empfehlungen vorgestellt würden, sagte etwa die Ökonomin Karen Pittel, die Mitglied der Kommission ist. Im ZDF sprach sie von einer "Kurzfristlösung" zur schnellen Entlastung von Bürgern und Unternehmen. Um "gezieltere" und "komplexer umsetzbare Lösungen für das kommende Jahr zu entwickeln", werde es aber wohl weiteren Austausch brauchen.

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, sagte: "Für uns ist wichtig, dass die Vorschläge schnell wirken, denn viele Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen stehen schon unter enormem Druck." Im besten Fall solle die jeweilige soziale Situation der betroffenen Verbraucher "schon jetzt berücksichtigt" werden. "Wenn nötig, kann dies aber auch in einem zweiten Schritt mit einem differenzierten Modell erfolgen", so Mast.

Kommission plant weitere Termin im Oktober

Für den 17. und 24. Oktober plant die Kommission weitere Sitzungen. Ihre Aufgaben beschränken sich nicht auf die Entwicklung einer Gaspreisbremse. Neben nationalen Entlastungsmöglichkeiten sollen die Mitglieder auch "Optionen zur Abfederung der Preisentwicklung auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung der Preisbildung an den Weltmärkten" prüfen.