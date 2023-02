Landtagswahl in Hessen Faeser kündigt Spitzenkandidatur an Stand: 02.02.2023 16:57 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Ihr Amt als Innenministerin wolle sie als Kandidatin behalten, sagte sie dem "Spiegel".

Seit Tagen war darüber spekuliert worden, jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser selbst erklärt, als SPD-Spitzenkandidatin für die Hessische Landtagswahl am 8. Oktober antreten zu wollen. "Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums - und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein. Ich werde kandidieren", sagte Faeser dem "Spiegel".

Bis zur Wahl wolle sie Bundesinnenministerin bleiben. "Ich halte es in einer Demokratie für eine Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus für Wahlen kandidieren kann. Das machen schließlich die Ministerpräsidenten auch, die sich dieses Jahr zur Wahl stellen, auch jene von CDU und CSU in Bayern und Hessen", sagte Faeser.

"Oppositionsführerin war ich schon"

Im Falle einer Wahlniederlage wolle sie nicht in die Opposition gehen, sondern weiter als Bundesinnenministerin in Berlin arbeiten. "Ich bewerbe mich bei den Hessinnen und Hessen um das Amt der Ministerpräsidentin. Ich möchte gestalten, ich möchte Verantwortung tragen. Oppositionsführerin war ich schon", sagte Faeser. "Wenn die Wählerinnen und Wähler sich anders entscheiden, werde ich weiterhin als Bundesinnenministerin meiner Verantwortung gerecht werden", so Faeser.

Beide Aufgaben - hessische Ministerpräsidentin und Bundesinnenministerin - bezeichnete Faeser in dem Gespräch als "Herzensangelegenheiten". Die SPD-Politikerin verneinte die Frage, ob es bereits zu ihrem Amtsantritt als Bundesinnenministerin klar gewesen sei, dass sie in Hessen kandidieren werde - und ob der Posten im Bundeskabinett nur ein Sprungbrett sei. "Olaf Scholz hat mich als Innenpolitikerin kennengelernt, da war er selbst Innensenator in Hamburg. In der Innenpolitik ticken wir sehr ähnlich", sagte die 52-Jährige.