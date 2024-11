Meldesystem vom Netz genommen Datenleck im Statistischen Bundesamt? Stand: 15.11.2024 17:36 Uhr

Ein mögliches Datenleck im Statistischen Bundesamt sorgt für Aufregung. Noch ist nicht bekannt, was genau passiert ist. Klar ist: Vor der geplanten Neuwahl sind die Sicherheitsbehörden alarmiert.

Nach Hinweisen auf ein mögliches Datenleck hat das Statistische Bundesamt sicherheitshalber ein digitales Meldesystem für Behörden vorerst vom Netz genommen. Die Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet, teilte die in Wiesbaden ansässige Behörde mit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) analysiere den Sachverhalt.

Keine Erkenntnisse über Hackerangriff

Das BSI wollte sich auf Nachfrage nicht näher zu dem Vorfall äußern. Auf die Frage, ob Hacker für das Datenleck verantwortlich sein könnten, hieß es nur, bislang lägen "noch keine gesicherten Erkenntnisse vor". Aktuell gibt es den Angaben nach auch keine Hinweise darauf, ob die Systeme der Bundesländer betroffen sind. "Rein vorsorglich haben jedoch die Länder bis zur Aufklärung des Sachverhalts ihre Systeme ebenfalls vom Netz genommen", so das Statistikamt.

Bei dem betroffenen Meldesystem handelt es sich um das sogenannte IDEV (Internet Datenerhebung im Statistischen Verbund). Das ist ein Internetportal, über das Meldungen zu verschiedenen amtlichen Statistiken an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder übermittelt werden können. "Die vorgeschriebenen Meldefristen sind bis zur Klärung des Sachverhalts ausgesetzt", erklärte das Bundesamt.

Warnungen des BSI und der Bundesinnenministerin

Erst kürzlich hatte das BSI vor einer weiterhin "besorgniserregenden" Bedrohungslage durch Cyberangriffe in Deutschland gewarnt. "Die digitale Angriffsfläche nimmt stetig zu, Schwachstellen bieten allzu oft gravierende Eingriffsmöglichkeiten und Angreifer finden immer schneller und geschickter Wege, diese auszunutzen", schrieb das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Lagebericht.

Ähnlich hatte sich Bundesinnenministerin Faeser in diesem Zusammenhang geäußert. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagte die SPD-Politikerin: "Wir müssen uns gegen Bedrohungen durch Hackerangriffe, Manipulationen und Desinformation besonders wappnen", die von Russland, aber auch von anderen Akteuren ausgingen.