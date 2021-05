Wegen Betrugsverdacht Strengere Regeln für Testzentren geplant

In mehreren Bundesländern ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts gegen Betreiber von Corona-Testzentren. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen deshalb die Regeln für Betreiber verschärfen.

Angesichts des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen planen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schärfere Vorgaben. Dafür soll die maßgebliche Verordnung reformiert werden, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mitteilte.

Der Sprecher betonte, es gebe "sehr viele seriöse Anbieter". Kriminelle Machenschaften seien aber nicht hinnehmbar, deshalb würden die Kontrollen verschärft. Zudem würden die Preise für die Test-Kits deutlich sinken.

Finanzämter sollen eingespannt werden

Wie die Nachrichtenagentur dpa aus den Beratungen der Gesundheitsminister erfuhr, soll nun mit den kommunalen Spitzenverbänden eruiert werden, wie Betrug weiter erschwert werden kann. Ansatzpunkte sollen demnach etwa sein, dass Sachkosten zur Zahl der Testkits von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit den abgerechneten Tests abgeglichen werden.

Die Teststellen könnten den Kassenärztlichen Vereinigungen zudem ihre Steuer-Identifikationsnummer angeben müssen, damit Finanzämter abgerechnete Tests mit angegebenen Umsätzen abgleichen können. Die Zentren könnten eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie Tests ordnungsgemäß vornehmen.

Spahn will mehr Kontrollen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte in der ARD-Sendung Anne Will gesagt, er sehe einen Bedarf an mehr Kontrollen bei Anbietern von Corona-Tests. "Gerade bei den privaten Dienstleistern" brauche es offenkundig noch zusätzliche Kontrollen. Dabei wolle er nach Absprache mit dem Finanzministerium auch die Finanzämter einschalten. Möglich seien Kontrollen aber nur durch die Gesundheitsämter vor Ort.

Spahn hatte weiter gesagt, Testzentren sollten künftig weniger abrechnen können, weil die Marktpreise gesunken seien. Auch die Dienstleistung für die Abnahme eines Tests solle von zwölf beziehungsweise 15 Euro auf weniger als zehn Euro sinken.

Verdachtsfälle in NRW und Bayern

Am Wochenende waren Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern bekannt geworden. Nach einer Recherche von WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" sollen deutlich mehr Tests an das Düsseldorfer Gesundheitsministerium gemeldet worden sein, als tatsächlich durchgeführt wurden.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum und die Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln. Es besteht der Verdacht, dass Testzentren dem Staat sehr viel mehr Schnelltests in Rechnung stellen, als sie tatsächlich vornehmen.

Auch in Bayern ermitteln Behörden wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests. Dem Gesundheitsministerium sei "konkret ein Fall bekannt, in dem die Behörden ermitteln", sagte ein Ministeriumssprecher.

Opposition fordert Nachbesserungen

Oppositionspolitiker hatten der Bundesregierung eine Mitverantwortung für die mutmaßlichen Betrugsfälle in Corona-Schnelltestzentren zugewiesen und eine Verschärfung der Regeln gefordert. Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow kritisierte die Einführung des Schnelltest-Systems als "überstürzt und chaotisch". "Das ist in meinen Augen schlampiger Umgang mit einer wesentlichen Säule der Corona-Bekämpfung und schlampiger Umgang mit Steuergeld", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, sagte dem "Handelsblatt", Spahn müsse die Testverordnung dringend nachbessern - "und die Lücken schließen".