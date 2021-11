Gesundheitsministerkonferenz Holetschek fordert Booster-Kampagne Stand: 04.11.2021 17:08 Uhr

Kurz vor Beginn einer Konferenz mit seinen Amtskollegen von Bund und Ländern hat sich Bayerns Gesundheitsminister Holetschek für deutlich mehr Auffrischungsimpfungen ausgesprochen. Auch die 2G-Regel könne ausgeweitet werden.

Die vierte Corona-Welle in Deutschland lässt die Fallzahlen in die Höhe schnellen: Die Gesundheitsämter meldeten zuletzt 33.949 Neuinfektionen binnen eines Tages - so viele wie noch nie im Verlauf der Pandemie. Unter diesen Vorzeichen werden nun die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bis morgen auf einer Konferenz in Lindau beraten.

"Wir wollen uns vergewissern, welchen gemeinsamen Weg wir im Winter einschlagen", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der auch Vorsitzender der Runde ist. Die deutlich gestiegenen Infektionszahlen zeigten, dass Deutschland noch "mitten in einer epidemischen Notlage" sei, sagte der CSU-Politiker. "Wir dürfen niemanden in eine falsche Sicherheit wiegen". Deshalb seien "Achtsamkeit und Vorsicht" das "Gebot der Stunde".

Booster-Impfungen gegen vierte Welle

Ein wichtiges Thema auf der Tagung seien deshalb die Booster-Impfungen. Israel sei ein gutes Beispiel, wie es gelingen könne, die Pandemie-Lage mit einer Auffrischungskampagne beherrschbar zu machen, sagte Holetschek. Er bestätigte, dass sich Gesundheitsminister Jens Spahn und die Ärzteverbände geeinigt hätten, allen, die vor sechs Monaten vollständig geimpft wurden, eine Auffrischungsimpfung anzubieten.

Vorrangig sollten Ältere, medizinisches Personal und Personen mit Immunschwäche eine Booster-Impfung erhalten, so Holetschek. Personen, die das Vakzin von Johnson & Johnson bekommen hatten, sollten schon nach vier Wochen nochmals geimpft werden. In Frage kämen bereits jetzt mehr als zehn Millionen Menschen. "Wichtig ist, diese Kampagne schon in einer größeren Art und Weise durchzuführen", sagte Holetschek.

Testpflicht für Besucher?

Eine teils geforderte Impfpflicht für Krankenhaus- und Pflegepersonal lehnte Holetschek ab. Stattdessen solle nun die Testpflicht in den Einrichtungen für alle Besucher und Mitarbeiter ausgeweitet werden, sagte der Minister. Impfungen seien aber der Weg aus der Krise. "In der Pandemie ist das Impfen wie ein Elfmeter auf ein leeres Tor."

Holetschek schloss gleichzeitig mehr Beschränkungen für Ungeimpfte nicht aus. Den Zugang zur Gastronomie oder zu Veranstaltungen nach der sogenannten 2G-Regel auf Geimpfte und Genesene zu beschränken, sei angesichts der Lage "durchaus ein Thema, das man diskutieren muss", sagte er. In vielen Krankenhäusern sei die Situation wieder angespannt, da "vorwiegend" Ungeimpfte Menschen versorgt werden müssten.