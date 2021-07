Länder drängen auf Corona-Treffen Es gäbe viel zu besprechen

Angesichts steigender Infektionszahlen drängen die Länder auf ein baldiges Treffen mit Kanzlerin Merkel. Ministerpräsidentin Schwesig fordert einen klaren Kurs bei Reiserückkehrern, Niedersachsen will den Impffortschritt stärker berücksichtigen.

Die Corona-Zahlen steigen, die Impfbereitschaft hat nachgelassen - und in den ersten Bundesländern neigen sich die Schulferien dem Ende entgegen: Es gibt also viel zu besprechen in Sachen Corona, und einige Länder drängen deshalb. Das für Ende August geplante Treffen von Kanzlerin Angela Merkel solle vorgezogen werden, fordert etwa Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern. Dabei solle insbesondere über die Ausbreitung der Delta-Mutation und das Impfen von Jugendlichen beraten werden, sagte Regierungssprecher Andreas Timm.

Schwesig habe bereits Ende Juni den Bund aufgefordert, bis Anfang August gemeinsam mit den medizinischen Experten und der Ständigen Impfkommission eine Strategie für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren vorzulegen, so Timm. Auch über die Regelungen für Reiserückkehrer müsse gesprochen werden. "Es muss verhindert werden, dass es nach den Sommerferien zu einem deutlichen Anstieg der Zahlen kommt."

Die Sorge vor den Reiserückkehrern

Schwesig hatte beklagt, dass sich Bund und Länder nicht bereits Ende Juni auf schärfere Regelungen für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten im Ausland verständigt hatten. Auch im Sommer 2020 seien die Corona-Infektionszahlen niedrig gewesen, und dann hätten Reiserückkehrer das Virus wieder eingetragen.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hatte sich am Mittwoch dafür ausgesprochen, die Ministerpräsidentenkonferenz vorziehen. Die Staatskanzlei in Hannover bekräftigte diese Forderung. "Wir brauchen schnell neue Maßstäbe, die unter anderem auch den Impffortschritt berücksichtigen", sagte eine Regierungssprecherin in Hannover. "Es besteht Handlungsbedarf." Niedersachsen sei dabei an einem unter den Bundesländern abgestimmten Vorgehen gelegen.

Zugleich bestritt die Sprecherin Medienberichte, wonach die rot-schwarze Landesregierung plane, pauschal die Inzidenz-Obergrenzen im Corona-Stufenplan nach oben zu setzen, um trotz steigender Inzidenzen mehr Freiheiten zuzulassen. Es solle aber vermieden werden, dass mit steigenden Inzidenzwerten bald Bereiche von Einschränkungen betroffen sind, "die mit der Entwicklung des Infektionsgeschehens gar nichts zu tun haben".

"Denkaufgabe für den Herbst lösen"

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) strebt neue Bewertungsmaßstäbe für künftige Corona-Auflagen an. Für die Entscheidungen müssten neben der Inzidenz auch die erfolgten Impfungen und die Krankenhauszahlen zugrunde gelegt werden. "Wir wollen keinen weiteren Lockdown, aber wir müssen die Denkaufgabe für den Herbst lösen."

Söder kündigte an, sich in der kommenden Woche mit den unionsgeführten Bundesländern und dem von den Grünen regierten Baden-Württemberg abstimmen zu wollen.

Impf-Aufruf der Kanzlerin

Merkel hatte bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz davor gewarnt, dass sich Deutschland auf dem Weg in eine vierte Welle befindet und an die Menschen appelliert, sich impfen zu lassen. Ein Appel, der nicht ohne Grund ist: Das Impftempo in Deutschland hat sich zuletzt verlangsamt - am Donnerstag wurden 565.235 Personen geimpft, am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 758.572.

Auch die Einbindung der Haus- und Betriebsärzte, die zunächst auf die Lieferung von Impfstoff gedrängt hatten, haben das Tempo in den vergangenen Tagen nicht mehr erhöhen können. Länder und Kommunen wollen nun verstärkt Impfangebote im Alltag machen.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte davon gesprochen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im September auf über 400 und im Oktober auf über 800 steigen könnte, wenn das derzeitige Tempo bei den Neuinfektionen anhalte. Deshalb gibt es in Bund-Länder-Kreisen derzeit Vorbereitungen für eine neue Vereinbarung, ab welchen Grenzwerten künftig wieder Corona-Einschränkungen gelten sollen. Diese waren eigentlich frühestens erst wieder im Herbst befürchtet worden.