Kampf gegen Corona-Pandemie Bundestag beschließt die "Notbremse"

Der Bundestag hat die bundesweit einheitliche Corona-"Notbremse" beschlossen. Der Bund kann damit seine Befugnisse deutlich ausweiten. Die Opposition kritisierte das auch in der Bundestagsdebatte scharf.

Trotz umfassender Kritik der Opposition hat der Bundestag mehrheitlich Änderungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen und damit die gesetzliche Basis für die Umsetzung der "Bundesnotbremse" geschaffen.

Die "Notbremse" sieht bundesweit einheitliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vor, sobald bestimmte Inzidenzwerte erreicht werden. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, sollen nächtliche Ausgangssperren in Kraft treten. Bei einem Wert bis zu 150 dürfen Geschäfte ihren Kunden noch das Einkaufen per Terminvergabe anbieten - vorausgesetzt, die Kunden lassen sich vorher testen. Und ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 müssen die Schulen wieder zum Distanzunterricht zurückkehren.

Nach Kritik abgemildert

Die Pläne für die bundesweit einheitliche "Notbremse" hatte die Bundesregierung bereits vor etwa zweieinhalb Wochen erstmals vorgestellt - damals mit teils noch strikteren Regelungen. Die nächtliche Ausgangssperre sollte beispielsweise schon ab 21 Uhr statt wie jetzt ab 22 Uhr gelten und nicht systemrelevante Geschäfte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 komplett schließen.

Doch die Kritik an diesen strengen Auflagen war zu groß, also wurde nochmals nachgearbeitet. Die nun etwas mildere Variante der "Bundesnotbremse" muss morgen noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Sollte auch die Länderkammer zustimmen, sollen die Regelungen vorerst bis Ende Juni gelten.

Zahlreiche Einwände von Oppositionsparteien

Die "Bundesnotbremse" bleibt aber nach wie vor umstritten. In der Bundestagsdebatte übte vor allem die Opposition heftige Kritik an den Maßnahmen. Die FDP stört sich vor allem an der geplanten nächtlichen Ausgangssperre. Sie sei kein "geeignetes Mittel", um die Pandemie einzudämmen, betonte die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus. Die Maßnahmen "schränken nur in unzulässiger Weise die Grundrechte ein und treiben die Menschen in den privaten Bereich". Die Partei droht aus diesem Grund, eine Verfassungsbeschwerde gegen die "Bundesnotbremse" einzureichen.

Für die Linkspartei lassen die Änderungen im Infektionsschutzgesetz noch zu viele Lücken, gerade im Hinblick auf Unternehmen. Die würden nicht stark genug in die Pflicht genommen, betonte die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Die Arbeit im Homeoffice müsse stärker kontrolliert werden. Zudem sei es nicht ausreichend, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten zwar Corona-Tests anbieten müssten, den Arbeitnehmern es aber freistehe, diese auch wahrzunehmen.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink hatte die Regelungen als "zu halbherzig" kritisiert.

Grundsätzliche Kritik an der "Notbremse" kam von der AfD. Aus Sicht von Fraktionschef Alexander Gauland stellt die "Notbremse" einen "Angriff auf die Freiheitsrechte, den Föderalismus wie den gesunden Menschenverstand" dar sowie eine "Missachtung der Grundrechte".