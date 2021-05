Bundesrat verabschiedet Gesetz Beschwerden über Hass im Netz künftig leichter

Der Bundesrat hat eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet. Neben dem umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz und der Urheberrechtsreform wurde unter anderem auch die Rentennullrunde im Westen gebilligt.

Opfer von Hass im Netz sollen künftig leichter dagegen vorgehen können: Der Bundesrat billigte die Neufassung des umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dieses schreibt vor, dass die Meldewege zum Übermitteln von Beschwerden nutzerfreundlicher werden müssen. Zudem verpflichtet es soziale Netzwerke zu einem härteren Vorgehen gegen Hass, Hetze und Terror-Propaganda.

Für Streitigkeiten zwischen Nutzern und Anbietern sollen einfache außergerichtliche Verfahren geschaffen werden Beilegung des Streits. Die Betreiber müssen zudem vierteljährlich einen Bericht zu den Vorkommnissen anbieten und ihre Entscheidungen auf Wunsch individuell begründen.



Nullrunde bei Westrenten

Der Bundesrat beschloss zudem eine Verordnung, mit der die bereits angekündigte Nullrunde bei den Altersbezügen im Westen umgesetzt wird. Die Ost-Renten steigen zum 1. Juli minimal um 0,72 Prozent - aber auch nur wegen der schrittweisen Anpassung an das Westniveau. Wegen der rückläufigen Lohnentwicklung in der Pandemie müssten die Altersbezüge eigentlich sogar sinken, was durch die Rentengarantie aber verhindert wird.

Urheberrechtsreform trotz Protesten umgesetzt

Die die in Teilen umstrittene Urheberrechtsreform passierte ebenfalls die Länderkammer. Deutschland setzt damit eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 um, gegen die es vor Jahren große Proteste in vielen Ländern gegeben hatte. Künftig sollen Plattformbetreiber gemäß der EU-Richtlinie in die Haftung genommen werden können, wenn Internetnutzer urheberrechtlich geschützte Werke hochladen. Plattformen können über Lizenzverträge vorsorgen und müssen zugleich in bestimmten Fällen Inhalte im Netz auch blockieren. Das Hochladen von kleinen Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Werke soll bis zu einer gewissen Größe weiter erlaubt sein. Die Reform enthält auch ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger.

Mehr Rechte für Menschen mit Behinderungen, Mieter und Arbeitnehmer

Weiterhin stimmte die Länderkammer einem Gesetz zu, das Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen bringen soll. Ein entsprechendes Gesetz hatte der Bundestag im April verabschiedet. Es geht unter anderem um Regelungen zur Anrechnung der Warmmiete, die Aufnahme digitaler Gesundheitsanwendungen in den Katalog der medizinischen Rehabilitationsleistungen, die Beteiligung der Jobcenter an dem Rehabilitationsprozess und Klarstellungen beim Thema Gewaltschutzkonzepte.

Laut den vom Bundesrat beschlossenen Baulandmobilisierungsgesetz sollen Mietwohnungen künftig nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Dies soll in angespannten Wohnungsmärkten künftig von einer Genehmigung abhängig gemacht werden und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein. Die Neuregelung soll vor allem dazu beitragen, dass freies Bauland schneller genutzt wird und somit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Es stärkt etwa die Vorkaufsrechte für Kommunen. In Bebauungsplänen soll es künftig zudem möglich sein, Flächen für den sozialen Wohnungsbau festzulegen.

Das vom Bundesrat ebenfalls beschlossenen Betriebsrätemodernisierungsgesetz soll es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erleichtern, einen Betriebsrat zu gründen. Es sieht unter außerdem vor, dass die Zahl der erforderlichen Unterschriften für Wahlvorschläge reduziert und der Anwendungsbereich eines vereinfachten Wahlverfahrens ausgeweitet wird.

Beschlüsse zu Finanzkontrolle, Parteien und Kunststoffmüll

Der Bundestag billigte schließlich zudem ein Gesetz, dass es wegen der Corona-Pandemie kleineren Parteien in diesem Jahr erleichtert, an der Bundestagswahl teilzunehmen, indem es die Zahl der für Landeslisten und Kreiswahlvorschläge erforderlichen Unterstützungsunterschriften auf ein Viertel abgesenkt.

Als Konsequenz aus dem Bilanzskandal beim Wirecard werden komplexe Firmenkonstrukte künftig stärker kontrolliert. Der Bundesrat stimmte einem Gesetz zu, laut dem die Finanzaufsicht Bafin zusätzliche Befugnisse erhält. Zudem werden Vorschriften für Abschlussprüfer verschärft.

Eine vom Bundesrat beschlossene gesetzliche Neuregelung soll dafür sorgen, dass deutlich weniger Kunststoffmüll aus Verpackungen anfallen. Durch die zwingende Kunststoff- und Abfallvorgaben der EU werden unter anderem Mehrweglösungen gestärkt und die Einwegpfandpflicht ausweitet.