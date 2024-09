eilmeldung Sozialleistungen Heil kündigt Nullrunde beim Bürgergeld an Stand: 04.09.2024 08:13 Uhr

Nach dem starken Anstieg in diesem Jahr soll es beim Bürgergeld 2025 eine Nullrunde geben. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.

Das Bürgergeld wird zum kommenden Jahr hin nicht erhöht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte die sogenannte Nullrunde bei den Sozialleistungen an. Hintergrund ist die leichte Entspannung der Konjunktur in Deutschland.

Im August war die Inflation in der Bundesrepublik erneut gesunken - auf 1,9 Prozent und damit auf ein Drei-Jahrestief. Vor allem die gesunkenen Energiepreise hatten für den Rückgang der Teuerungsrate gesorgt. "Und deshalb ist das, was die Zahlen hergeben und der Rechtsmechanismus so, dass, wie prognostiziert, es zum 1. Januar keine Bürgergelderhöhung gibt. Und das ist auch richtig so", betonte Heil gegenüber dem Sender RTL.

Das Bürgergeld wird nach einem festgelegten Mechanismus berechnet. Zu Beginn dieses Jahres war es kräftig erhöht worden, um zwölf Prozent. Der Regelsatz für alleinstehende Bezugsberechtigte liegt seither bei 563 Euro im Monat, 61 Euro mehr als im Vorjahr.

