Anträge zur Migration im Bundestag Nimmt Merz AfD-Unterstützung in Kauf? Stand: 24.01.2025 14:46 Uhr

Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg will die Unionsfraktion kommende Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen. Setzt CDU-Chef Merz dabei auf Stimmen der AfD?

Die Unionsfraktion will nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg kommende Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen. "Wir werden nächste Woche in den Deutschen Bundestag Anträge einbringen, die ausschließlich unserer Überzeugung entsprechen", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Er fügte hinzu: "Und wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt." Damit nimmt Merz in Kauf, dass eine Mehrheit für die Anträge mit Stimmen der AfD-Abgeordneten zustande kommt.

Der CDU-Chef, der Kanzlerkandidat der Union ist, betonte: "Wir stimmen keinem einzigen AfD-Antrag zu, weil wir sämtliche Themen, die wir für richtig halten, von uns aus in den Bundestag einbringen." Merz ergänzte: "Wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen. Und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus."

"Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen"

Seine Haltung zur AfD sei und bleibe klar, sagte Merz: "Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen." Dies bedeute erstens: "Wir gehen mit denen nicht zusammen in eine Regierung. Zweitens: Wir verhandeln mit denen im Deutschen Bundestag nicht über irgendwelche Anträge." Dies gelte auch für das BSW von Sahra Wagenknecht.

AfD-Chefin Alice Weidel hatte Merz auf der Plattform X eine Zusammenarbeit bei der Migrationsfrage angeboten. "Die kommende Sitzungswoche im Deutschen Bundestag bietet dafür eine Gelegenheit, die nicht ungenutzt verstreichen darf", schrieb sie. Der von Merz am Donnerstag angekündigte migrationspolitische Kurswechsel sei ein gutes Zeichen.

Frei: "Vergiftetes Angebot der AfD"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, nannte das ein "vergiftetes Angebote". Die Union werde dafür Sorge tragen, "die Migrationspolitik grundsätzlich neu auszurichten und die illegale Zuwanderung drastisch zu senken", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. "Dafür bedarf es nicht der vergifteten Angebote der AfD."

Um im aktuellen Bundestag auf eine Mehrheit zu kommen, wäre die Union auf die Zustimmung mehrerer Parteien angewiesen - allein die Zustimmung der AfD würde nicht reichen.

Mützenich: "Praxisuntauglich"

Merz' Forderungen nach "faktischen Einreiseverboten", die er nach der Messerattacke in Aschaffenburg geäußert hatte, hatten viel Kritik ausgelöst - in der Politik aber auch bei Vertretern der Polizei.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warnte die Union vor Stimmungsmache im Wahlkampf. "Punktekataloge, vermeintlich starke Worte, schnelle Forderungen werden weder dem Leid der Opfer noch den trauernden Eltern, Angehörigen und Freunden gerecht", sagte Mützenich der Augsburger Allgemeinen. Er warne davor, "vollmundige Ankündigungen zu machen, die nicht nur praxisuntauglich sind, sondern auch gegen internationales Recht verstoßen", so Mützenich.

Nach dem Attentat in Aschaffenburg müsse es "eine schonungslose rechtliche, praktische und politische Aufarbeitung geben". Im Vordergrund stehe, was bei der nicht erfolgten Abschiebung schiefgelaufen sei und warum die bekannten Verhaltensauffälligkeiten des Täters nicht zu ausreichenden Maßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit geführt haben. "Immerhin wurden die Gesetze erst vor Kurzem verschärft", erklärte der SPD-Politiker mit Blick auf die nach der Messerattacke von Solingen getroffenen Maßnahmen.

Merz: Deutlich schärfere Asylpolitik

Merz hatte nach der Gewalttat in Aschaffenburg weitreichende Verschärfungen in der Asylpolitik angekündigt, sollte er zum Kanzler gewählt werden. Demnach will er am ersten Tag im Amt das Innenministerium anweisen, alle Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und ein "faktisches Einreiseverbot" für alle Menschen ohne gültige Papiere durchzusetzen - auch solche mit Schutzanspruch. Ausreisepflichtige Menschen sollen zudem bis zur Abschiebung in Gewahrsam genommen werden.

GdP: "Tausende Kollegen mehr nötig"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält flächendeckende Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen für nicht durchsetzbar. "Wir haben eine Länge von 3.800 Kilometern Binnengrenzen. Wir sind mit der Art und Weise der Grenzkontrollen, die wir jetzt schon betreiben, am Rande des Machbaren", sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, dem MDR.

Für die Pläne von Merz seien "nicht nur Hunderte, sondern Tausende Kollegen mehr" nötig. Dass Merz alle Flüchtlinge ohne gültige Dokumente zurückzuweisen wolle, sei deshalb "nicht umsetzbar", sagte Roßkopf. Neue Beamtinnen und Beamte müssten auch erst ausgebildet werden, was zwischen zweieinhalb und drei Jahren dauere. Nötig seien aus seiner Sicht auch Investitionen in moderne Hilfsmittel wie Drohnen- und Kennzeichenerfassungstechnik.

Kritik am "Verantwortungs-Pingpong"

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Dirk Pegelow, kritisierte bei tagesschau24 das "Verantwortungs-Pingpong" zwischen verschiedenen Behörden auf Bundes- und Landesebene. Die Debatte sei für die Angehörigen der Opfer ein "schwerer Vorgang, der kaum zu verstehen ist". Es brauche eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden untereinander sowie mit Sozialbehörden und Psychotherapeuten, insbesondere bei straf- und gewalttätigen Personen mit psychischen Auffälligkeiten. Die Polizei könne nur ein Teil eines notwendigen "Bedrohungsmanagements" sein.

Sonder- Innenministerkonferenz

Um über Konsequenzen aus dem Angriff in Aschaffenburg zu beraten, soll am Montag eine Sonderkonferenz der Innenminister stattfinden. Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der aktuell den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehat, hat die Innenministerinnen und -minister der Länder sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu dem Treffen eingeladen. Bei der Konferenz soll es auch um den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gehen.