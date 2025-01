Zwei Tote in Aschaffenburg Entsetzen nach Angriff auf Kindergartengruppe Stand: 22.01.2025 19:04 Uhr

Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg ist das Entsetzen bundesweit groß. Ein Afghane tötete ein Kind und einen Mann und verletzte drei Menschen. Laut Bayerns Innenminister war der 28-Jährige in psychiatrischer Behandlung - und ausreisepflichtig.

Bei einem Messerangriff in einem Park im bayrischen Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um einen zweijährigen Jungen marokkanischer Herkunft und einen 41 Jahre alten Passanten, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann während einer Pressekonferenz. Drei Menschen wurden verletzt - sie befinden sich nach Angaben der bayrischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach außer Lebensgefahr. Bei den Verletzten handle es sich um ein weiteres Kind, einen 61-jährigen Mann sowie eine Erzieherin, die mit den Kindern unterwegs gewesen sei.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben kurz nach der Tat einen 28-jährigen afghanischen Tatverdächtigen fest.

Hinweise auf psychische Erkrankung

Zwischen den Opfern und dem Festgenommenen gibt es offenbar keine Verbindung. Der Mann habe mit einem Küchenmesser "unvermittelt und gezielt" ein Kind einer vorbeigehenden Kindergartengruppe angegriffen, sagte Herrmann. Der 41-jährige Passant habe vermutlich die anderen Kinder schützen wollen und sie mit seinem Eingreifen vor dem Tod bewahrt, sagte Herrmann.

Die Durchsuchung der Wohnräume des Afghanen hätte keine Hinweise auf ein radikal-islamistisches Motiv ergeben, erklärte der CSU-Politiker. "Im Moment geht die Mutmaßung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen." In der Unterkunft des Afghanen seien entsprechende Medikamente gefunden worden.

Angreifer war dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen

Der Angreifer habe sich in psychiatrischer Behandlung befunden, sagte Herrmann. Er sei in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen, jeweils in psychiatrische Behandlung gekommen und wieder entlassen worden. Im Dezember sei seine Betreuung angeordnet worden.

Nach Deutschland eingereist sei der Mann Mitte November 2022. Vor rund anderthalb Monaten habe er seine freiwillige Ausreise schriftlich angekündigt. Sein Asylverfahren sei daraufhin abgeschlossen worden.

Scholz: Keine "falsch verstandene Toleranz"

Bundeskanzler Olaf Scholz versicherte den Opfern und Angehörigen das Mitgefühl der Bundesregierung. Die Behörden müssten nun "mit Hochdruck aufklären", warum der Täter noch in Deutschland war. "Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen", sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung. "Von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht."

Scholz sprach von einer "unfassbaren Terrortat" - Bayerns Innenminister sieht derzeit keine Hinweise auf ein islamistisches Motiv. "Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen sofort Konsequenzen folgen - es reicht nicht, zu reden", sagte Scholz.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem "entsetzlichen Tag für ganz Bayern". Der Vizeministerpräsident und Chef der in Bayern mit der CSU regierenden Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sprach von "tiefem Schmerz angesichts des Dramas". "Aber Trauer reicht nicht mehr - wir müssen noch konsequenter vorgehen gegen Straftäter und Gefährder unserer Sicherheit", erklärte er.

Merz: "Zutiefst erschüttert"

Innenministerin Nancy Faeser sagte, ihr Mitgefühl sei bei den Eltern des getöteten Kindes und ebenso der Familie des Mannes, "der durch diese brutale Tat sein Leben verloren hat". Den Schwerverletzten wünsche sie "von ganzem Herzen, dass sie wieder genesen können".

Auch der CDU-Bundesvorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zeigte sich "zutiefst erschüttert". "So kann es nicht weitergehen", erklärte er. "Wir müssen und werden Recht und Ordnung wiederherstellen."

Von einem "fürchterlichen Mordanschlag" sprach Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (Grüne). Er wünschte den Betroffenen und ihren Familien "alle Kraft der Welt".

Die AfD-Bundeschefin und -Kanzlerkandidatin Alice Weidel erklärte, ihre Gedanken seien "bei den Angehörigen und Verletzten".