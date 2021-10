Ampel-Sondierungen Neue Runde - erste Statements Stand: 12.10.2021 07:29 Uhr

Haben SPD, Grüne und FDP einen ersten Schritt Richtung Koalitionsgespräche gemacht? Am Ende der Sondierungsrunde heute wollen sie sich äußern. Beim Thema Cannabis sind sich die drei Parteien weitgehend einig - was für Kritik bei der Polizei sorgt.

Tag zwei der Sondierungen zwischen den potenziellen Ampel-Koalitionären soll - anders als der Termin gestern - mit öffentlichen Äußerungen enden. Nach dem auf rund vier Stunden angesetzten Treffen der Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen die Sondierer gegen Mittag vor die Presse treten und zum Stand der Beratungen Stellung nehmen. Eine Aussage über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen wird jedoch noch nicht erwartet, denn für Freitag ist ein weiteres Treffen angesetzt.

Ziel ist es, zum Ende der Woche eine Zwischenbilanz zu ziehen - und zu entscheiden, ob man zu dritt in Koalitionsverhandlungen eintritt. Grüne und FDP haben sich parallel zu den Ampel-Verhandlungen die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition mit der Union offengehalten. Die SPD ist aufgrund des Wahlergebnisses künftig stärkste Kraft im Bundestag und setzt auf eine Ampel mit Grünen und FDP.

Gespräche in Kleingruppen

Inwieweit sich die drei Parteien bei den strittigen Themen wie Finanzen und Wirtschaft bereits angenähert haben, blieb nach dem zehnstündigen Treffen gestern unklar. Über Inhalte drang nichts nach Außen. Die Parteien verhandelten in kleinen Gruppen mit je sechs Personen, zum Kern der Parteiführung wurden je nach Thema Fachpolitiker hinzugezogen. Man lege die Programme übereinander und schaue, was sich gut zusammenführen lasse, sagte Thomas Kutschaty, der SPD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, auf tagesschau24. "Ich kann mir in vielen Bereichen vorstellen, dass wir da tatsächlich einen gesellschaftspolitischen Aufbruch hinkriegen."

Von ihren zuvor gezogenen roten Linien sind die Parteien bislang öffentlich noch nicht abgerückt. Bei den Liberalen etwa sind das Steuererhöhungen oder eine Aufweichung der Schuldenbremse. Der SPD-Vize Kevin Kühnert sieht Unterscheide vor allem in der Steuer- und Finanzpolitik. Der neue Ko-Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, sprach von "harten Brocken mit der FDP, wo sich die Grünen und die SPD an vielen Stellen durchsetzen müssen".

Warnung vor Cannabis-Legalisierung

In anderen, für das Zustandekommen einer Koalition nicht entscheidenden Bereichen, sind die Parteien allerdings auf einer Linie - etwa bei der regulierten Abgabe von Cannabis. In ihrem Bundestagswahlprogramm haben die Grünen angekündigt, "einen regulierten Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften" ermöglichen zu wollen. Die FDP forderte in ihrem Programm die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Die SPD befürwortet eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene erst einmal in Modellprojekten.

Das wiederum ruft die Polizeigewerkschaften auf den Plan. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es mache keinen Sinn, neben dem legalen, aber gefährlichen Alkohol die Tür für eine weitere "gefährliche und oft verharmloste" Droge zu öffnen. "Es muss endlich Schluss damit sein, den Joint schönzureden", sagte er. Gerade bei Jugendlichen könne der Konsum von Cannabis zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, sagte der Zeitung, Cannabis sei nicht nur eine gefährliche Einstiegsdroge, sondern wegen der Unkontrollierbarkeit der Zusammensetzung insbesondere für junge Menschen eine Gefahr. Vor allem im Straßenverkehr befürchtet Wendt fatale Folgen: "Wenn demnächst auch noch Bekiffte am Straßenverkehr teilnehmen, bekommen wir ein Problem." Schon jetzt komme es wegen Cannabis-Konsums immer wieder zu Unfällen mit unschuldigen Verletzten.