FAQ Verfassungsschutz Worum es in den AfD-Anträgen geht

Der Verfassungsschutz könnte die AfD zum Verdachtsfall erklären. Derzeit wehrt sich die Partei vor Gericht dagegen. Wie sind die Aussichten - und was bedeutet eigentlich Verdachtsfall?

Von Christoph Kehlbach und Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Wie ist der Fall vor das Verwaltungsgericht Köln gekommen?

Vor rund einer Woche hatten mehrere Medien berichtet: Eine Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) stehe unmittelbar bevor, die AfD als Gesamtpartei zu einem rechtsextremistischen Verdachtsfall zu erklären. Ob und wann das genau passieren sollte, war nicht öffentlich bekannt.

Die AfD hat vergangenen Donnerstag beim Verwaltungsgericht Köln unter anderem im Eilverfahren einstweilige Anordnungen beantragt. Sie möchte vorab zwei Dinge verhindern: erstens, die Einstufung als Verdachtsfall mit der Folge einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz, und zweitens, die öffentliche Information über diese Entscheidung.

Das Spezielle an den Anträgen ist: In der Regel lautet die Reihenfolge, dass zunächst eine Behörde eine Entscheidung trifft und sie begründet, und danach klagt der Betroffene dagegen. Im vorliegenden Fall ist das andersherum. Die AfD beantragt "vorbeugenden Rechtsschutz". So etwas ist im Prinzip möglich, die Hürden sind aber hoch. Völlig offen ist aber, ob das Gericht schon vorab in eine inhaltliche Prüfung zum Thema Verdachtsfall einsteigt. Also bevor das Bundesamt eine Entscheidung getroffen und begründet hat.

Was gilt, während das Gericht den Fall prüft?

Das Verwaltungsgericht braucht für die Entscheidung darüber, ob die Eilanträge der AfD Erfolg haben oder nicht, zumindest einige Tage Zeit. Für ein Gericht ist in so einer Situation wichtig, dass es diese Zeit zum Prüfen auch wirklich hat, und eine Behörde nicht vorher nach draußen geht. Zu diesem Zweck hätte das Gericht einen Hängebeschluss erlassen können, der die Behörde zum Warten verpflichtet. Alternativ dazu kann das Bundesamt von sich aus zusichern, dass es die Gerichtsentscheidung abwartet. Weil das Gericht bislang keinen Hängebeschluss erlassen hat, spricht viel dafür, dass so eine Zusicherung hier gegenüber dem Gericht abgegeben wurde.

Hat das Verwaltungsgericht Köln das letzte Wort?

Nein. Nach einer Entscheidung über die Eilanträge könnte - je nachdem, wer unterlegen war - die AfD oder das Bundesamt Rechtsmittel beim Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster einlegen. Sollte dort die AfD unterliegen, könnte nur sie noch einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht stellen und sich auf das Prinzip der Chancengleichheit von Parteien berufen. Das Bundesamt könnte dies nach einem Unterliegen vor den Verwaltungsgerichten nicht, weil es sich - anders als die Partei - nicht auf Grundrechte berufen kann.

Hat dieser Fall etwas mit der Beobachtung der AfD in Sachsen-Anhalt zu tun?

Nein. In Sachsen-Anhalt hat das dortige Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) den Landesverband der AfD zum Verdachtsfall erklärt. Dieses Verfahren berührt zwar die gleiche Grundproblematik, hat aber nichts direkt mit den Aktivitäten des BfV zu tun. Bei den Anträgen am Verwaltungsgericht Köln geht es um die mögliche Beobachtung der Bundespartei AfD. Der Verfassungsschutz des Bundes ist gegenüber dem Landesverfassungsschutz auch nicht weisungsbefugt.

Was ist die Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes?

Laut Gesetz ist Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden "die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen". Und zwar unter anderem über "Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind" - also zum Beispiel gegen Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte. Es geht also um Vorbeugung gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und islamistischen Extremismus.

Welche Kategorien unterscheidet man?

Der Verfassungsschutz ordnet mögliche Fälle verfassungsfeindlicher Bestrebungen in drei Kategorien ein:

Das Anlegen eines Prüffalls ist der erste Schritt im Verfahren beim BfV. Hierbei wird - vereinfacht gesagt - vorgeprüft, ob genügend Anhaltspunkte für eine Beobachtung vorliegen. Der Verfassungsschutz kann in diesem Stadium lediglich Informationen aus offen zugänglichen Quellen sammeln: Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge oder Internetauftritte etwa. Aber auch öffentliche Äußerungen der beteiligten Personen, Vereinssatzungen oder Parteiprogramme. Eine Gruppierung auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten, ist hierbei noch nicht erlaubt. Die AfD wird seit rund zwei Jahren vom Bundesverfassungsschutz als so ein Prüffall behandelt.

Wenn der erste Schritt aus Sicht der Behörde ergeben hat, dass es bei einem Prüffall tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung gibt, dann stuft der Verfassungsschutz diesen Fall hoch - zu einem Verdachtsfall. Ab dieser zweiten Stufe darf der Verfassungsschutz die betreffende Gruppierung beobachten, sie gilt nun als Beobachtungsobjekt.

Die Kernfrage lautet aktuell: Hat das BfV inzwischen genug tatsächliche Anhaltspunkte gesammelt, um eine Hochstufung der AfD zum Verdachtsfall zu rechtfertigen? Das müsste die Behörde detailliert begründen. Schon jetzt führt das der Verfassungsschutz die AfD-Jugendorganisation JA und den zwischenzeitlich aufgelösten "Flügel" als rechtsextremistische Verdachtsfälle.

Die dritte Stufe ist das Vorliegen einer gesicherten extremistischen Bestrebung. Hier hat sich der Verdacht schon soweit verfestigt, dass aus Sicht der Behörde keine Zweifel mehr am Vorliegen extremistischer Bestrebungen bestehen. Wie schon bei den Verdachtsfällen beobachtet der Verfassungsschutz auch hier die jeweilige Gruppierung oder Einzelperson. Das BfV kann einen Prüffall auch direkt zur gesicherten Bestrebung hochstufen.

Die AfD will auf jeden Fall verhindern, dass sie als Verdachtsfall eingestuft wird. Bild: dpa

Was bedeutet "beobachten" genau?

Der Verfassungsschutz darf bei den Beobachtungsobjekten der zweiten und dritten Stufe nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. So kann die Behörde etwa V-Leute der betreffenden Gruppe anwerben. Außerdem kann sie Personen observieren oder auch, sofern noch weitere Voraussetzungen erfüllt sind, die Telekommunikation überwachen.

Eine Beobachtung greift in die Grundrechte der Beobachteten ein. Darum muss das BfV immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten: Jede Maßnahme muss erforderlich und angemessen sein. Es darf also kein milderes Mittel geben, das genauso effektiv wäre. Bei einer gesicherten extremistische Bestrebung sind dabei tendenziell mehr Maßnahmen zulässig als bei einem Verdachtsfall.

Und: Wenn sich die Beobachtung auch auf gewählte Parlamentarier erstrecken soll, gelten besonders hohe Hürden. Das Bundesverfassungsgericht hat 2013 entschieden, dass die Beobachtung eines Abgeordneten durch Behörden einen besonders schweren Eingriff in das freie Mandat darstellt. Das sei nur in Ausnahmefällen zulässig.

Warum will die AfD auch die Information über die BfV-Entscheidung verhindern?

Neben der Entscheidung über eine Beobachtung an sich will die AfD auch eine Information der Öffentlichkeit verhindern. Das BfV informiert laut Gesetz die Öffentlichkeit, wenn hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen vorliegen. Für eine Partei kann es stigmatisierend sein, wenn der Verfassungsschutz sie als Beobachtungsobjekt führt; besonders in einem Wahljahr.

Aus Sicht der AfD würde eine öffentliche Information der Behörde gegen das Prinzip der Chancengleichheit der Parteien verstoßen. Vor rund zwei Jahren hatte der Verfassungsschutz die AfD öffentlich als Prüffall bezeichnet. Diese Information hatte das Verwaltungsgericht für nicht rechtmäßig erklärt, weil das Gesetz für die Stufe des Prüffalls keine Information der Öffentlichkeit vorsehe.

Wäre auch nachträglicher Rechtsschutz möglich?

Ja. Die AfD kann nach Veröffentlichung einer Entscheidung des Amtes vor Gericht überprüfen lassen, ob sich der Verfassungsschutz dabei an Recht und Gesetz gehalten hat. Konkret würde ein Gericht dann genau bewerten, ob die Voraussetzungen, die für die Einstufung als Verdachtsfall vorgesehen sind, auch tatsächlich vorliegen. Hierbei würde also inhaltlich überprüft, was tatsächlich am Verdacht dran ist. Das BfV müsste dann also die Karten auf den Tisch legen und sein Vorgehen begründen.