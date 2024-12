AfD-Vorstand Weidel als Kanzlerkandidatin nominiert Stand: 07.12.2024 11:42 Uhr

Erstmals will die AfD bei einer Bundestagswahl eine Kanzlerkandidatin aufstellen: Die Parteispitze nominierte am Mittag Alice Weidel. Die Bestätigung durch den Parteitag im Januar gilt als Formsache.

Der AfD-Vorstand hat Parteichefin Alice Weidel als Kanzlerkandidatin für die anstehende Bundestagswahl nominiert. Es ist das erste Mal seit ihrer Gründung, dass die Partei einen Kanzlerkandidaten oder eine -kandidatin aufstellen will. Offiziell soll die Aufstellung beim Bundesparteitag Mitte Januar in Riesa werden.

Keine Aussicht auf Regierungsbeteiligung

In aktuellen Umfragen liegt die Partei, die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextremistisch eingestuft wird, derzeit auf Platz zwei hinter der Union. Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung hat sie aber nicht, da keine andere Partei mit ihr koalieren will.

Weidel bekräftigte trotzdem den Machtanspruch der AfD: Man sei in den Umfragen an zweiter Stelle und leite daraus einen Regierungsauftrag ab, sagte sie nach ihrer Nominierung bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla. Man wolle Deutschland wieder nach vorne bringen.

Chrupalla sprach von einem historischen Tag und einem "Wahlkampf als Mannschaft mit einer Stürmerin". Laut Chrupalla wurde Weidel im Vorstand mit der Unterstützung aller Landesvorsitzenden zur Kandidatin gekürt.

Programmentwurf stark nationalistisch

Wenige Tage vor Weidels Nominierung hatte die AfD den Entwurf eines Wahlprogramms vorgelegt, der stark nationalistische Töne anschlägt: Die AfD will raus aus EU und Eurozone, fordert eine strikte Anti-Migrationspolitik, plädiert für eine Wiederannäherung an Russland, will das Recht auf Abtreibung einschränken und traditionelle Familienmodelle stärken.

Die promovierte Volkswirtin Weidel trat im Gründungsjahr 2013 in die AfD ein. Seit 2015 ist sie im Vorstand und seit Juni 2022 Co-Parteivorsitzende. Bereits seit 2017 leitet sie die Fraktion im Bundestag, seit 2021 zusammen mit Chrupalla.

Weidel war schon zwei Mal Teil eines Spitzenkandidaten-Duos für Bundestagswahlen: 2017 mit Alexander Gauland und 2021 mit Ko-Parteichef Tino Chrupalla.