Sturmflut an der Ostsee Hochwasser, Evakuierungen und Millionenschäden Stand: 21.10.2023 12:57 Uhr

Nach der schweren Sturmflut an der Ostsee werden Schäden in Millionenhöhe befürchtet: Besonders betroffen ist Schleswig-Holstein - Überschwemmungen gab es auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Dänemark und Großbritannien wurden ebenso Unwetter gemeldet.

Eine schwere Sturmflut hat die Ostseeküste getroffen und vor allem in Schleswig-Holstein für große Schäden gesorgt. Auf der Ostseeinsel Fehmarn kam eine Frau ums Leben. Sie wurde in ihrem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen. In Flensburg hatte der Wasserpegel in der Nacht nach Angaben der Stadtverwaltung zeitweise 2,30 Meter über Normal gelegen - der höchste Stand seit mehr als 100 Jahren. Teile des Hafengebiets waren überflutet.

Inzwischen hat sich die Sturmflut an der Ostseeküste deutlich abgeschwächt. Noch im Verlauf des Vormittags sollten die Wasserstände unterhalb die kritische Marke von einem Meter über Normal absinken, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock mit. Die Sturmflutwarnung wurde aufgehoben.

Am Samstagvormittag war in den Hochwassergebieten zum Teil noch der Strom abgestellt, Straßen waren gesperrt. Die Stadt Flensburg rechnete damit, diese Maßnahmen im Laufe des Tages wieder aufheben zu können. Der Oberbürgermeister der Stadt Flensburg, Fabian Geyer, sprach von einem "extremen Hochwasser". Das Schlimmste sei aber überstanden: "Heute wird es ans Aufräumen gehen."

Deiche gebrochen Evakuierungen, hohe Pegelstände

Auch andere Ortschaften in Schleswig-Holstein waren von der Sturmflut betroffen. Hunderte Einsatzkräfte waren beschäftigt - für Pumpeneinsätze, Sicherungstätigkeiten und Aufräumarbeiten. Im Kreis Schleswig-Flensburg brachen an mindestens drei Stellen Deiche - so etwa in der Schleistadt Arnis. Dort sind wesentliche Schäden an Infrastruktureinrichtungen zu verzeichnen, wie der Kreis Schleswig-Flensburg mitteilte. In der Gegend von Maasholm brach bei Gut Oehe ein Deich. Hier wurden ebenfalls Anwohner evakuiert. Am Morgen war zu sehen, dass mehrere Segelboote im Hafen untergegangen waren. Ein dritter Deichbruch ereignete sich den Angaben zufolge in Weidefeld südlich des Olpenitzer Hafens.

In Schleswig wurde der Hafen überflutet. In der Altstadt von Eckernförde es freiwillige Evakuierungen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums sagte. In der Lübecker Bucht trat das Wasser ebenfalls an vielen Stellen über die Ufer. Zudem blockierten ungesicherte Gegenstände sowie umstürzende Bäume teilweise die Fahrbahnen in Lübeck und im Kreis Ostholstein.

Hohe Schäden befürchtet

Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium von Schleswig-Holstein sagte der Nachrichtenagentur dpa in der Nacht zu Samstag, er rechne mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. "Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden erstmal konkreter erkennen", sagte Ralf Kirchhoff. Der eigentliche Schadensumfang werde sich vermutlich im Laufe des Vormittags abzeichnen. Kirchhoff geht davon aus, dass die Schäden an Hochwasserschutzanlagen oder Gebäuden zum Teil erheblich sein werden.

Auch Mecklenburg-Vorpommern war von der Sturmflut betroffen - dort beruhigt sich die Lage langsam. Die Feuerwehr des Landkreises Vorpommern-Rügen schätzt das Ausmaß des Sturms in Mecklenburg-Vorpommern als eher glimpflich ein. In den überschwemmten Gebieten zieht sich laut eines Sprechers das Wasser nun langsam zurück. Laut der Hansestadt Wismar sinkt der Pegel jedoch langsamer als erwartet. Einzelne Straßen und Kreuzungen sind deswegen weiterhin unbefahrbar oder gesperrt. In Rostock erreichte der Pegelstand in der Nacht knapp 1,50 Meter über dem Normal.

Bahnverkehr normalisiert sich langsam, aber noch Störungen

Nach dem Unwetter und Hochwasser hat sich auch der Bahnverkehr in Norddeutschland am Morgen langsam wieder normalisiert. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs behoben. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an. Auch kann es den Angaben nach vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen.

Auch sind einige Fährverbindungen zu den Inseln und Halligen am Samstag noch beeinträchtigt. Der Oststurm trieb das Wasser der Nordsee aus dem Wattenmeer, sodass der Schiffsverkehr eingeschränkt werden musste. Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark lief am Samstag auch wieder an. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, fuhren auf der Strecke Puttgarden-Rødby seit dem frühen Morgen wieder Schiffe.

Ausgelöst wurden Sturm und Sturmflut nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts durch starke Luftdruckunterschiede zwischen einem Tief über Westeuropa und einem ausgeprägten Hoch über Skandinavien.

Schäden auch im Ausland

Das Sturmtief sorgte auch in anderen europäischen Ländern für schwere Schäden. In Großbritannien starben am Freitag bei den Unwettern drei Menschen. In Dänemark hatte die Polizei Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks aufgefordert das Küstengebiet verlassen.

Auch in Dänemarks Nachbarländern Schweden und Norwegen hatte der Ostwind für Einschränkungen gesorgt. In Südschweden gab es Sperrungen von Zugstrecken und es kam zu Überschwemmungen, wie die Nachrichtenagentur TT am Freitag mitgeteilt hatte