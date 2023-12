Hochwasserlage in Niedersachsen "Die Okertalsperre ist randvoll" Stand: 26.12.2023 16:12 Uhr

In Niedersachsen hängt alles am Wetter. Schon jetzt sind die Stauseen voll, an der Okertalsperre muss bereits Wasser abgelassen werden. Kommt mehr Regen, sind zum Schutz gegen drohende Überschwemmungen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Die Okertalsperre im Harz ist voll, sogar "randvoll". So beschreibt ARD-Korrespondent Kevin Poweska die aufgrund der starken Regenfälle angespannte Situation im niedersächsischen Landkreis Goslar. Zwar habe der Regen mittlerweile aufgehört, aber über die in den Stausee mündenden Bäche gelange nach wie vor weiteres Wasser in die Talsperre.

"Die Füllmenge beträgt jetzt 102 Prozent", so Poweska. Und das bedeute, dass mehr Wasser in die Oker abgegeben werden müsse und damit komme mehr Wasser in Städten wie Goslar, Braunschweig oder Hildesheim an. Mit großen Überflutungen werde in den Orten aber trotzdem nicht gerechnet.

Erste Städte ergreifen Sicherheitsmaßnahmen

Doch nicht nur die Okertalsperre sei am Limit, auch alle anderen Talsperren im Harz seien mindestens zu 90 Prozent gefüllt, so Powaka weiter. Nun hänge es vom Wetter ab, ob in den Städten rund um die Talsperren weitere vorsorglich Maßnahmen getroffen werden müssten. In Braunschweig sei bereits ein mobiler Deich errichtet worden, in Goslar sei der Vorrat an Sandsäcken aufgestockt worden. Die Situation könne noch über mehrere Tage angespannt bleiben.