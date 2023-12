Wetter in Deutschland Hochwasserlage entspannt sich etwas Stand: 27.12.2023 09:10 Uhr

Das Wetter bringt eine Regenpause - die Situation in vielen von Hochwasser betroffenen Gebieten kann sich damit stabilisieren. Auch an den vollen Talsperren in der Landesmitte blieben befürchtete Überschwemmungen aus.

In vielen von den Hochwassern betroffenen Landesteilen Deutschlands hat sich die Lage vorerst etwas entspannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob Unwetterwarnungen für mehrere Bundesländer auf. Trotzdem wappnen sich zahlreiche Städte und Regionen weiter für eventuell noch steigende Pegelstände.

Vor allem in den Gebieten rund um die Talsperren in der Landesmitte geben die Behörden noch keine Entwarnung. Einige Talsperren hätten keine Kapazitäten mehr, um die Wassermassen aufzufangen. Die Oker-Talsperre und die Innerste-Talsperre im Harz sind nach Angaben der Harzwasserwerke zu mehr als 100 Prozent gefüllt. Es müsse mehr Wasser in die umliegenden Flüsse abgegeben werden. Auch die Wassermenge in den übrigen Talsperren geht demnach auf 100 Prozent zu.

Städte wie Goslar oder Braunschweig hatten daher vorsorglich Sicherheitsvorkehrungen gegen drohende Überschwemmungen ergriffen. Doch bislang ist das Hochwasser ausgeblieben.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil lobte das Engagement der Helferinnen und Helfer und die Schutzkonzepte der einzelnen Regionen. "Überall in Niedersachsen sind aus den vorangegangenen Hochwasserlagen erkennbar die richtigen Schlüsse gezogen worden. Es sind die richtigen Hilfsmittel vor Ort und die richtigen Einsatzkonzepte werden verfolgt", sagte der SPD-Politiker. Doch Weil warnte zugleich, dass Niedersachsen "noch nicht über den Berg" sei: "Noch ist dieses Hochwasser nicht vorbei, wir werden einen langen Atem benötigen."

Am späten Dienstagabend hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vor einer möglichen Verschärfung der Lage an der Mittel- und Oberweser gewarnt.

Alarmstufe 3 an der Elbe

Auch an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt steigen die Pegelstände weiter an - nicht nur aufgrund der hohen Regenmengen in den vergangenen Tagen, auch die Schneeschmelze im Riesengebirge sorgt für mehr Wasser im Fluss. In Dresden wird im Laufe des Tages der höchste Wasserstand erwartet. Die Behörden haben bereits Alarmstufe 3 ausgerufen.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt wurden die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes Thürungen wegen drohender Überschwemmungen am vollgelaufenen Stausee Kelbra und an der Helme aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen.

Windehausen bleibt für Bewohner gesperrt

Etwas stabilisiert hat sich die Situation in Thüringen. Der Ort Windehausen, der bereits am Montagabend evakuiert worden war, bleibt für seine Bewohner gesperrt. Zwar geht das Wasser leicht zurück, doch noch immer ist die Stromversorgung unterbrochen.

In Nordrhein-Westfalen bringt eine Regenpause wohl nur ein kurzes Durchatmen. Die Pegelstände bleiben hoch, viele Deiche im Bundesland müssen von Helferinnen und Helfern weiterhin verstärkt oder ausgebessert werden. Ein weiteres Problem: Das steigende Grundwasser sickert durch die völlig durchnässten Böden an die Oberfläche, da es nicht wie üblich in die Flüsse abfließen kann. Und schon ab Freitag bis in die erste Januarwoche hinein rechnen Meteorologen mit neuem Regen, wie der WDR berichtet.

Auch der DWD warnt ab Freitag vor neuem Dauerregen im westlichen Bergland mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen könnten es sogar bis zu 40 Liter pro Quadratmeter werden. Regionen in Nordseenähe und in den Staulagen der westlichen Mittelgebirge müssten ab Samstag mit ähnlichen Regenmengen rechnen.

Grüne fordert umfassenderen Hochwasserschutz

Die Grünen pochen angesichts der derzeitigen Lage in Deutschland auf zusätzliche Investitionen in den Hochwasserschutz. "Wo Städte direkt ans Wasser heranreichen, brauchen wir zusätzliche Investitionen in technischen Hochwasserschutz wie Deiche und Rückhaltebecken", sagte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jan-Niclas Gesenhues, der "Rheinischen Post".

Vorkehrungen gegen Hochwasser und Anpassungen an den Klimawandel müssten "bei jeglicher Planung" mit einbezogen werden, forderte Gesenhues. Auch in Deutschland würden "Fluten und Überschwemmungen häufiger und heftiger", dafür sei die Bundesrepublik aber noch nicht ausreichend gewappnet. Ein guter Schritt sei das erste deutsche Klimaanpassungsgesetz, welches vor wenigen Wochen vom Bundestag beschlossen worden sei. "Es verpflichtet Bund, Gemeinden und Länder, mehr für die Hochwasservorsorge zu tun", so Gesenhues.