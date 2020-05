In einem Paketzentrum in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) sind 42 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Bislang liegt aber nur ein Teil der Testergebnisse vor.

Der Paketzulieferer DPD hat seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg wegen zahlreicher Coronavirus-Fällen geschlossen. Das bestätigte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Nach Informationen des WDR sind 42 der insgesamt 400 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Allerdings lagen am Samstag (16.05.2020) nur die Ergebnisse von 167 Angestellten vor.

Die restlichen Testergebnisse sollen am Montag folgen. Derzeit befinden sich laut Kreisverwaltung alle Mitarbeiter in Quarantäne, damit eine weitere Ausbreitung der Infektion verhindert werde. Das Gesundheitsamt überprüft jetzt mögliche Kontaktpersonen.

Die ersten Fälle waren laut DPD-Sprecher in dieser Woche festgestellt und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Die Behörde habe dann mobile Teststationen veranlasst, sagte der Sprecher.

Das Depot soll nun gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Andere DPD-Standorte seien nicht betroffen.

Bleiben Lockerungen im Kreis Heinsberg bestehen?

Dass der Ausbruch des Virus' in dem Paketzentrum ähnliche Folgen haben wird wie in Coesfeld, nimmt der Heinsberger Landrat Pusch derzeit nicht an. Dort waren die Lockerungen der Corona-Auflagen um eine Woche verschoben worden, nachdem bei zahlreichen Mitarbeitern im Schlachtbetrieb Westfleisch Covid-19 festgestellt worden war.

Pusch spricht im Zusammenhang mit dem Paketzentrum von einem lokalen Ereignis. Letztlich entscheiden werde das aber der Krisenstab.

Insgesamt fast 1.800 Corona-Fälle im Kreis Heinsberg

Der Kreis Heinsberg gilt als besonders betroffen vom Coronavirus. Bis Freitag wurden dort 1.798 bestätigte Infektionen und 68 Todesfälle gezählt.

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 4,7 (Stand Samstag, 0.00 Uhr). Die von Bund und Ländern vereinbarte Grenze liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.