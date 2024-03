Reformpläne der Ampel Rente stabilisieren - mit neuen Mitteln Stand: 05.03.2024 12:49 Uhr

Rentenkürzungen soll es nicht geben, eine Erhöhung des Eintrittsalters auch nicht: Mit einem neuen Paket will die Ampel das Niveau bei 48 Prozent eines Durchschnittlohns festlegen. Dafür ist eine neue Finanzierungssäule geplant.

Lange war es angekündigt, jetzt haben Bundesfinanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil das Rentenpaket II vorgestellt. Damit will die Ampel bis 2039 ein Rentenniveau von 48 Prozent eines Durchschnittslohns garantieren und das Beitragswachstum abbremsen. Zur Finanzierung soll ein zusätzliches Standbein geschaffen werden.

Der Bund werde Milliarden am Kapitalmarkt anlegen und aus den Erträgen ab Mitte der 2030er-Jahre Zuschüsse an die Rentenversicherung zahlen, kündigten Heil und Lindner in einer Pressekonferenz an. Das sogenannte Generationenkapital soll als dritte Säule neben den Zahlungen aus den Beitragssätzen und den jährlichen Zahlungen aus dem Bundeshaushalt von derzeit jährlich 100 Milliarden Euro dazukommen.

Heil: Sicherung des Rentenniveaus unerlässlich

Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen mittelfristig steigen, das ist bereits klar. Bis 2025 sollen sie aber bei 18,6 Prozent bleiben. Ab 2035 ist ein Anstieg auf 22,3 Prozent vorgesehen.

Heil sieht mit dem Paket die Rentenversicherung auf einem guten Weg. "Es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters", sagte er. Ohne staatliche Eingriffe würde das Rentenniveau bereits ab 2026 unter 48 Prozent des Durchschnittslohns sinken. Seine Sicherung sei deshalb unerlässlich.

Außerdem sei die gesetzliche Rente ein Generationenvertrag, der eingehalten werden müsse, betonte Heil: "Wer heute Beiträge zahlt, muss sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können."

Lindner: "Nutzen jetzt die Chancen des Kapitalmarkts"

Lindner erklärte, der Aufbau eines Kapitalstocks von rund 200 Milliarden Euro werde den wegen der alternden Bevölkerung zu erwartenden Anstieg der Rentenbeiträge abpuffern. Er sprach von einem "echten Paradigmenwechsel".

Die derzeit geltende Garantie für das Rentenniveau läuft 2025 aus. Die FDP dringt schon lange darauf, die Rentenversicherung durch eine kapitalgedeckte Komponente zu ergänzen. Lindner vermied dafür aber den umstrittenen Begriff Aktienrente. "Über ein Jahrhundert wurden die Chancen des Kapitalmarkts in der gesetzlichen Rentenversicherung liegengelassen", sagte der FDP-Chef. "Jetzt nutzen wir sie."

Der Gesetzentwurf wird Heil zufolge nun innerhalb der Regierung abgestimmt und anschließend dem Kabinett vorgelegt. Ziel ist demnach, dass die Rentenreform noch bis zum Sommer im Bundestag verabschiedet wird.