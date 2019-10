Wie es jetzt weitergeht

Der Beschuldigte Stephan B. muss bis spätestens heute 24 Uhr einem Richter vorgeführt werden. Der entscheidet darüber, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Das läuft folgendermaßen ab: Die Bundesanwaltschaft hat in diesem Ermittlungsverfahren die Rolle der Staatsanwaltschaft inne. Sie beantragt einen Haftbefehl gegen Gericht. Zuständig ist in diesem Fall der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.



Der Beschuldigte wird daher aller Voraussicht nach (und wenn sein Gesundheitszustand nicht dagegen spricht) im Laufe des Nachmittags zum Ermittlungsrichter nach Karlsruhe gebracht. In der Regel passiert das erst per Hubschrauber, dann per Autokolonne zum Gericht - streng bewacht von Beamten der GSG9. In einer Anhörung hat Stephan B. dann die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er kann aber auch von seinem Schweigerecht Gebrauch machen. Nach diesem Termin entscheidet der Ermittlungsrichter, ob er den beantragten Haftbefehl erlässt und der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt.



Von ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam