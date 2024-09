Kandidatur bekanntgegeben Brantner und Banaszak wollen den Grünen-Parteivorsitz Stand: 27.09.2024 15:49 Uhr

Für den Parteivorsitz der Grünen haben sich die ersten beiden Kandidaten aufgetan: Staatssekretärin Franziska Brantner und Ex-NRW-Parteichef Felix Banaszak haben gemeinsam ihre Namen in den Ring geworfen.

In die Neuformation der Grünen-Spitze kommt Bewegung. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, und ihr Fraktionskollege Felix Banaszak gaben via Instagram ihre Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt.

Brantner ist eine enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der für die Grünen als Spitzen- oder Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen will. Sie ist Realpolitikerin und kommt aus dem einflussreichen Grünen-Verband im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg.

Felix Banaszak

"Braucht uns Grüne mehr denn je"

"Engagement und Zuversicht leiten mich, damit wir als Bündnis90/Die Grünen dieses Land und Europa zusammen und nach vorne bringen", schreibt Brantner auf Instagram. "Regierungsbeteiligung hat ihren Preis. Das bekommen wir Grüne deutlich zu spüren." In ihren Augen brauche es "uns Grüne mehr denn je". Die Partei verkörpere die Überzeugung, dass sich Ökologie und Ökonomie vereinbaren lassen.

"Manchmal muss man all in gehen", schreibt Banaszak bei Bekanntgabe seiner Kandidatur. Er gilt als wichtiger Drahtzieher des linken Flügels und hat als einstiger Parteichef in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 die Koalitionsverhandlungen mit der CDU zur Bildung der schwarz-grünen Landesregierung in Düsseldorf mitgestaltet. Brantner und Banaszak könnten somit auch ein Signal für eine mögliche Machtoption der Grünen nach der Bundestagswahl 2025 senden - eine Koalition mit der Union.

Banaszak will Grüne aus dem Tal holen

Die Grünen stünden nicht da, wo sie stehen sollten, so Banaszak weiter. In 15 Jahren bei den Grünen habe er aber auch erlebt, dass es nach einem Tal wieder bergauf gehen kann. "Dieses Land braucht eine politische Kraft, die an Solidarität und Gerechtigkeit glaubt, die sich mit dem Vorgefundenen nicht abfindet, die die Zukunft unserer Kinder und Enkel erkämpft."

Wie die Nachrichtenagentur Reuters außerdem aus Parteikreisen erfuhr, soll zudem Grünen-Vizefraktionschef Andreas Audretsch neben seinem Amt die Leitung des Bundestagswahlkampfes übernehmen. Die Neuwahl der Parteispitze findet Mitte November auf einem Parteitag in Wiesbaden statt. Am Mittwoch hatte der komplette Bundesvorstand der Partei mit den Co-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt für Mitte November angekündigt.