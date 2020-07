Die Grünen schlagen vor, Neueinstellungen von Medizinern an Uni-Kliniken von der Bereitschaft abhängig zu machen, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das erklärte Vize-Grünenchefin Lang in der "Welt".

Ein Job als Medizinerin oder Mediziner an einer Uniklinik nur dann, wenn man auch bereit ist, Abtreibungen vorzunehmen? Die Grünen wollen genau das für Deutschland erreichen. Insbesondere vom Staat betriebene Krankenhäuser sollten auch personalpolitisch sicherstellen, dass der Zugang zu "reproduktiver Gesundheitsversorgung" bei ihnen gewährleistet sei, forderte Vize-Grünen-Chefin Ricarda Lang in der "Welt".

Zwar könnten einzelne Ärztinnen oder Ärzte könnten nicht zum Schwangerschaftsabbruch verpflichtet werden. Nach dem Willen der Grünen soll aber geprüft werden, ob dies an Neueinstellungen geknüpft werden könnte. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg, das von einem Grünen geführt wird, hatte einen entsprechenden Schritt bereits in der vergangenen Woche angekündigt.

Begründung: Mangelhafte Versorgungslage in Deutschland

Die Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther, Sprecherin der Grünen für Gesundheitsförderung, begründete den Vorstoß mit fehlenden Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland: "Wenn Uni-Kliniken bevorzugt Ärztinnen und Ärzte einstellen, die in der Lage sind, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, kann das ein Beitrag für eine bessere Versorgungslage sein", sagte sie der "Welt". Es handele sich um eine "verhältnismäßig milde Maßnahme", aus der sich keine grundsätzliche Verpflichtung für alle Ärztinnen und Ärzte ergebe.