Grünen-Chefin Baerbock will Kurzstreckenflüge abschaffen

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock tritt laut einem Bericht für die Abschaffung von Kurzstrecken- und Billigflügen ein. Sollte ihre Partei die Bundestagswahl gewinnen, plant sie zudem ein "Klimaschutzsofortprogramm".

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, würde im Falle einer Regierungsübernahme Flugreisen verteuern und Kurzstreckenflüge abschaffen. Letztere solle es "perspektivisch nicht mehr geben", sagte sie der Zeitung "Bild am Sonntag".

Es sei unfair, dass mit Steuergeldern das Kerosin für Flugzeuge subventioniert werde, während Fernfahrten mit der Bahn insbesondere zu Stoßzeiten teuer seien. "Wer als Familie mit dem Zug reist, sollte doch weniger zahlen, als für die Kurzstrecke im Flugzeug", so Baerbock.

Auch Billigpreise wie Mallorca-Flüge für 29 Euro sollen unter der Führung Baerbocks nicht mehr angeboten werden. "Jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen", sagte Baerbock.

Höhere CO2-Preise und "Energiegeld"

Mit ihrer Partei setzt die Grünen-Chefin zudem auf höhere CO2-Preise. Die Fahrt mit dem Auto solle sich aber dennoch jeder weiterhin leisten können, so Baerbock. "Klar, Autofahren muss weiter bezahlbar bleiben", sagte sie. Sie wisse, das viele, insbesondere auf dem Land, auf ihr Auto angewiesen seien. Daher sollten etwa Menschen, die kein Geld für ein neues Elektroauto hätten, unterstützt werden.

"Ich will, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis als Energiegeld an jede Bürgerin und jeden Bürger zurückfließen", sagte die Politikerin. "Wer Riesenhäuser heizt und bezinfressende Geländewagen fährt, der zahlt mit dem CO2-Preis drauf." Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen sollten von den höheren CO2-Preisen dagegen profitieren.

Baerbock will zudem eine Solaranlagen-Pflicht für Neubauten durchsetzen: "Künftig muss in Deutschland gelten, dass in der Regel nur noch mit Solardach neu gebaut wird." Mieter und Hausbauer würden dadurch von günstigen Strompreisen durch die Energie vom eigenen Dach profitieren. Das erste Gesetz, das sie als Kanzlerin auf den Weg bringen würde, wäre ein "Klimaschutzsofortprogramm".

Bei Koalitionspartner offen

Auch würde die Schuldenbremse unter einer grünen Kanzlerin reformiert werden, um gute Krankenhäuser und gute Schulen finanzieren zu können. Baerbock will zudem die Geringverdiener entlasten. Dafür soll der Spitzensteuersatz für alle, die mehr als 100.000 Euro verdienen, um drei Prozentpunkte auf 45 Prozent angehoben werden. Ab einem Einkommen von 250.000 Euro soll der Spitzensteuersatz dann bei 48 Prozent liegen.

Hinsichtlich eines möglichen Koalitionspartner gab sich Baerbock offen. Sollten die Grünen stärkste Kraft werden, würde sie alle demokratischen Parteien zu Gesprächen einladen - mit Ausnahme der AfD. Am Ende komme es darauf an, wo die meisten Schnittmengen liegen. "Für mich spielen neben dem Klimaschutz die soziale Frage und eine gemeinsame europäische Außenpolitik eine zentrale Rolle", so Baerbock.

Zudem rechtfertigte sie das Parteiausschlussverfahren gegen den grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Dieser sieht sich nach Äußerungen auf Facebook mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. "Ich habe ihn eindringlich gebeten, sich zu entschuldigen und sich davon klar zu distanzieren", sagte Baerbock. "Das hat er nicht getan. Deshalb musste ich das als Parteivorsitzende für meine Partei tun."