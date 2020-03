Türkische Grenzöffnung Berlin sieht keinen Vergleich zu 2015

Die Flüchtlinge an der griechischen Grenze setzen die EU unter Druck - für die Bundesregierung ist die Situation dennoch nicht mit 2015 vergleichbar. Gleichzeitig mahnen Berlin und die EU: Die Türkei müsse das Flüchtlingsabkommen einhalten.

Für die Bundesregierung ist die aktuelle Lage an der türkisch-griechischen Grenze nicht vergleichbar mit der Situation 2015, als innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Flüchtlinge in die EU drängten.

Es gebe inzwischen das EU-Türkei-Abkommen und auch die EU-Grenzschutzbehörde Frontex sei besser aufgestellt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Außerdem bestehe eine "intensive politische Zusammenarbeit" zwischen der EU und vielen Herkunfts- und Transitländern der Flüchtlinge. "Mit solchen historischen Vergleichen kommen wir überhaupt nicht weiter", sagte er. Die Frage, ob die Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterhin gelte, dass sich 2015 nicht wiederholen werde, beantwortete Seibert mit ja.

Besser vorbereitet auf Flüchtlinge

Nach Angaben aus dem Bundesinnenministerium ist bei der Zahl der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge und Migranten derzeit kein Anstieg "feststellbar". Zugleich hätten "alle beteiligten Behörden" auf Bundes- und Landesebene ihre Schlüsse aus den Ereignissen im Jahr 2015 gezogen. Die Voraussetzungen für den Fall eines erneuten starken Anstiegs der Zahl von Neuankömmlingen seien heute "deutlich besser".

Aktuell harren an der türkisch-griechischen Grenze Tausende Flüchtlinge aus. Seit dem Wochenende hindert die Türkei viele Migranten nicht mehr daran, in die EU zu gelangen - trotz des Abkommens mit Brüssel. Griechische Sicherheitskräfte versuchen die Flüchtlinge von einer Grenzüberschreitung abzuhalten und setzten dafür auch heute wieder Tränengas und Blendgranaten ein.

Für die Bundesregierung gilt das Abkommen auch weiterhin. Man sei überzeugt, dass es für beide Seiten gut sei und dass es "aufrechterhalten und eingehalten" werden solle, sagte Regierungssprecher Seibert. Der Deal habe bisher "im Großen und Ganzen" funktioniert. Wenn es jetzt in der Türkei "Unzufriedenheit" mit der Umsetzung gebe, müssten darüber Gespräche geführt werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas betonte, Griechenland dürfe nicht allein gelassen werden. In Richtung Türkei sagte Maas, das Land stemme mit der Unterbringung von "mittlerweile fast vier Millionen Flüchtlingen" eine große Last. Trotzdem müsse die Europäische Union das Land an die Einhaltung seiner Verpflichtungen erinnern.

EU-Führung will sich selbst ein Bild machen

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte klar, dass sie das Vorgehen der Türkei, die Grenzen zur EU für geöffnet zu erklären, ablehne. Sie erkenne an, dass die Türkei mit Blick auf Migranten und Flüchtlinge in einer schwierigen Situation sei. "Aber was wir jetzt sehen, kann nicht die Antwort oder Lösung sein." Deswegen werde der Dialog mit Ankara intensiviert. Zugleich sicherte von der Leyen Griechenland und Bulgarien weitere Unterstützung zu. Priorität sei, die Situation vor Ort zu bewältigen, sagte die CDU-Politikerin in Brüssel. Die Herausforderung, der beide Länder gegenüberstünden, sei eine europäische. Von der Leyen kündigte an, am Dienstag mit EU-Ratschef Charles Michel und dem Präsidenten des Europaparlaments, David Sassoli, ins griechisch-türkische Grenzgebiet zu reisen um abzuschätzen, welche Unterstützung gebraucht werde.

Die Krise an der Außengrenze der EU beschäftigt auch Österreich und Ungarn. Beide Länder betonten ihren gemeinsamen Willen zum Kampf gegen illegale Grenzübertritte. Österreich sei im Vergleich zur Migrationskrise 2015 deutlich besser aufgestellt, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ungarischen Kollegen Sandor Pinter. Österreich habe mehr Polizisten zur Verfügung, eine bessere Einsatztaktik und eine bessere Ausrüstung. "Unser Ziel ist es und bleibt es: anhalten und nicht durchwinken", sagte Nehammer.

Merz und Röttgen fordern Unterstützung der Türkei

Vom CDU-Vorsitzbewerber Friedrich Merz kam die Forderung, der Türkei jede nötige Unterstützung zur Unterbringung von Flüchtlingen zu geben. Und auch Griechenland müsse angesichts der prekären Lage auf den Inseln womöglich besser unterstützt werden: Deutschland sollte "helfen und vielleicht auch mehr helfen" als bisher. Zugleich müsse ein Kontrollverlust wie 2015 vermieden werden. An die Flüchtlinge sollte das Signal gehen, dass es "keinen Sinn hat, nach Deutschland zu kommen", sagte Merz MDR.

Auch Ex-Umweltminister und Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, sprach sich für weitere Hilfen an die Türkei und damit für eine Weiterführung des Flüchtlingspakts aus: "Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei unter Kooperation mit der Türkei oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben und zu uns kommen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag im ARD-Morgenmagazin. Außerdem forderte Röttgen, im Syrien-Konflikt mehr Druck auf Russland auszuüben. Russland sei "politisch der entscheidende Spieler", um die Fluchtursachen in Syrien unter Kontrolle zu bekommen.