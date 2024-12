Google-Suchanfragen 2024 EM, EU und Wahlhelfer- Rekordinteresse Stand: 10.12.2024 08:40 Uhr

Die Fußball-EM im eigenen Land hat die deutschen Suchanfragen bei Google in diesem Jahr dominiert. Das zeigt der Jahresrückblick des Konzerns. Doch auch die politischen Ereignisse in 2024 spielten eine Rolle.

Trotz zahlreicher Konkurrenz ist Google die am meisten genutzte Internetsuchmaschine in Deutschland. Dementsprechend verraten die vielen Suchanfragen einiges darüber, was die Deutschen interessiert. Mit Blick auf das Jahr 2024 hat der US-Konzern jetzt eine Bilanz gezogen. Das Ergebnis: Vor allem die sportlichen Großereignisse bestimmten dieses Jahr die Internetsuche in Deutschland.

So verzeichnete der Begriff "Fußball-EM" den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen. Auf Platz zwei landete die "Handball-EM", gefolgt von der "US-Wahl". Ebenfalls in die Top Ten schafften es "Franz Beckenbauer", "Olympia" und "Stefan Raab".

Sportereignisse traditionell stark gefragt

Für den Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen. "Wir sehen eigentlich immer, wenn ein großes Sportereignis, vor allem Fußball, bei uns in Deutschland stattfindet, dass es auf unserem Platz 1 der Suchtrends ist", sagte Sprecherin Hannah Samland.

Neben den Sportthemen hätten in diesem Jahr auch die Politikthemen wie die Europawahl oder das Attentat von Solingen dominiert. Bei den Schlagzeilen landete "Ampel" dagegen nur auf Platz 10 - wahrscheinlich, weil die Koalition erst am Ende des Jahres auseinanderbrach.

Raab vor Harris und Trump

Bei den Top Ten der Persönlichkeiten landete Entertainer Stefan Raab mit seinem TV-Comeback auf Platz 1 vor den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Die meisten Serien-Suchanfragen entfielen auf die deutsche Serie "Maxton Hall", gefolgt vor den amerikanischen Serien "Fallout" und "3 Body Problem".

Das Interesse nach US-Sängerin Taylor Swift erreichte in diesem Jahr ein Rekordhoch - was auch daran liegen dürfte, dass die Sängerin bei ihrer Welttournee in einigen deutschen Städten auftrat.

"Warum wurde Lindner entlassen?"

Viele Nutzer der Suchmaschine geben nicht nur einzelne Begriffe ein, sondern stellen konkrete Fragen. Auch dazu gibt es einen Jahresrückblick. Bei den "Warum-Fragen" dominierten nach Angaben des Konzerns sowohl politische Themen ("Warum wurde Lindner entlassen?") als auch sportliche Themen ("Warum trägt Mbappé eine Maske?") und wirtschaftliche Themen ("Warum ist Butter so teuer?").

Bei den "Was-Fragen" wollten die Menschen unter anderem wissen, was die Vertrauensfrage, ein Talahon und Dubai-Schokolade sind.

Die politisch turbulenten Zeiten lassen sich auch am Suchverhalten ablesen. So wurde nach Demonstrationen und Protesten in diesem Jahr mehr gesucht als je zuvor. Auch "Wahlhelfer werden" erzielte ein Rekordhoch, genauso wie Suchanfragen zu Parteimitgliedschaften. "Das Such-Interesse an Parteimitgliedschaften stieg um mehr als 150 Prozent in Vergleich zum Vorjahr", sagte Sprecherin Samland.