Sturmtief "Frederic" Hochwasser und Sturmflutgefahr Stand: 15.01.2023 17:40 Uhr

Das Sturmtief "Frederic" fegt mit orkanartigen Böen und Starkregen über Deutschland hinweg. An den Küsten wird vor einer Sturmflut gewarnt. Im Harz stehen Seilbahnen still. An der Mosel steigen die Pegel.

Orkanartige Böen mit Starkregen haben in weiten Teilen Deutschlands Bäume entwurzelt und die Schifffahrt beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn rät Kundinnen und Kunden, sich vor ihrer Abfahrt zu informieren, ob und wann die Züge fahren.

An den Küsten und auf den Inseln warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) vor einer Sturmflut. Es wird damit gerechnet, dass das Hochwasser einen Meter über das Mittel steigt. Die Sturmflutgefahr besteht bis voraussichtlich 22 Uhr. Die Böen können Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch im Wesergebiet erwartet das BSH, dass das Wasser rund einen Meter höher als das mittlere Hochwasser steigt, an der Elbe ein bis 1,5 Meter.

Strandbesucher kämpfen sich in St. Peter Ording durch die Orkanböen. Bild: dpa

Fähren bleiben im Hafen

Die Fährverbindungen zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog wurden vorgezogen, der Frisia-Inselexpress nach Norderney und Juist fällt aus - die Inselfähren pendeln weiter. Ein Lotse ging vor der Insel Borkum bei Sturm über Bord. Er konnte gerettet werden. An der Ostseeküste sagte die Reederei Scandlines Fahrten zwischen Rostock und Dänemark ab.

Massenkarambolage bei Oldenburg

Ein kurzer und schwerer Graupelschauer sorgte am Mittag für eine plötzlich eisglatte Fahrbahn auf der A29 südlich von Oldenburg. Da niemand mit der Glätte gerechnet hatte, kam es zu einer Massenkarambolage. Ein Fahrzeug geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und wurde wieder zurück geschleudert. Dabei wurden vier weitere Fahrzeuge mitgerissen. Insgesamt wurden bei dem Unfall sechs Personen verletzt, auch ein Hubschrauber wurde zum Einsatz gerufen.

Orkanartige Böen entwurzelten zahlreiche Bäume in der Region Hamburg und und fielen teilweise auf Fahrzeuge. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Die Feuerwehr kümmert sich um einen umgestürzten Baum in Hamburg. Bild: dpa

Seilbahnen im Harz stehen still

Im Harz erwarteten die Meteorologen gebietsweise Regen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter. Zahlreiche Seilbahnen und Lifte blieben geschlossen. Die Niedersächsischen Landesforsten warnten davor, Waldgebiete zu betreten, vor allem in den höheren Lagen von Harz und Solling. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten Bäume und Baumteile absterben lassen, erklärte Präsident Klaus Merker. Diese drohten durch den Wind abzubrechen.

A49 wegen Erdrutschgefahr gesperrt

Infolge des Dauerregens in Hessen wurde die A49 zwischen Neuental (Schwalm-Eder) und Schwalmstadt in Richtung Gießen bis voraussichtlich Montag gesperrt. In Höhe des Nordportals des Tunnels Frankenhain in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn gab es laut Polizei einen Erdrutsch. Es bestehe Gefahr, dass Erde auf die Fahrbahn fallen könnte. Auch im Lahn-Dill-Kreis wurde über einen Erdrusch berichtet. Die Wetzlarer Straße (L3020) ist zwischen Solms-Niederbiel und Solms-Oberbiel in beiden Richtungen gesperrt.

Hochwasser an der Mosel

Durch die starken Regenfälle stieg das Wasser der Mosel deutlich. 6,44 Meter habe der Pegelstand am Vormittag in Trier betragen, teilte der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt mit. Die Tendenz sei steigend. Für Montag erwarten die Experten, dass die Mosel dann auf einem Stand von etwa sieben Metern verharrt.

Laut Polizei und Feuerwehr wurden einige am Fluss gelegene Fuß- und Radwege überflutet. Außerdem seien im Kreis Bernkastel-Wittlich zwei Straßen wegen des Hochwassers gesperrt. Dazu gehören die B53 zwischen dem Kloster Machern und der Brücke in Lösnich sowie die K 134 zwischen Lieser und Kesten.

Überflutete Wiesen bei Eichen in der Wetterau, Hessen (Luftaufnahme mit einer Drohne). Bild: dpa

Schnee zum Wochenstart erwartet

Zum Wochenstart kündigt sich Winterwetter an. Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erklärte, dass durch kalte Luft die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken werde. Am Montag gebe es bereits oberhalb von 300 bis 400 Metern Schnee. "Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr."

Auch in den Mittelgebirgen könnte sich eine Schneedecke bilden. Zudem zieht laut DWD von Westen her Regen auf, während es im Süden und Südosten trocken bleibt. Im Westen und in der Mitte würden starke bis stürmische Böen erwartet, im Südwesten und im Bergland sogar Sturmböen. Mit Temperaturen zwischen drei bis zehn Grad sei es kälter als in den vergangenen Tagen.