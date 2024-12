Reaktionen in Deutschland Autokorsos, Jubel - und Zukunftssorgen Stand: 08.12.2024 11:59 Uhr

Der Sturz Assads ist von der syrischen Exilgemeinde in Deutschland jubelnd begrüßt worden. Bei Politikern mischen sich unter die Erleichterung auch Zukunftssorgen. Außenministerin Baerbock warnte vor radikalen Kräften.

Viele Millionen Syrerinnen und Syrer mussten ihre Heimat wegen des langjährigen Krieges verlassen. Auch in Deutschland suchten viele von ihnen Zuflucht - Ende 2023 waren es etwa 970.000 Menschen. Der Sturz von Machthaber Baschar al-Assad wird in der Exil-Gemeinde euphorisch gefeiert.

Bereits gestern Abend fuhr ein Autokorso mit jubelnden Menschen durch Berlin-Neukölln. Nach Angaben der Polizei hätten sich Menschen "im mittleren dreistelligen Bereich" beteiligt. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Auch heute gibt es in Berlin kleine Versammlungen. Besondere Vorfälle seien bislang nicht bekannt, hieß es weiter. Auf Flaggen war der Slogan "Free Syria" zu lesen.

In mehreren deutschen Städten sind heute Kundgebungen angekündigt.

"Der Frieden ist schwieriger"

Hassan al-Aswad von der Syrischen Demokratischen Allianz rief seine Landsleute auf, denjenigen zu verzeihen, die zwar Teil des alten Systems waren, aber keine schweren Verbrechen begangen haben. Der Anwalt aus dem syrischen Daraa, der inzwischen in Hannover lebt, veröffentlichte ein Video, in dem er sagte, es sei gut, dass beim Vorrücken der Assad-Gegner bislang keine staatlichen Einrichtungen zerstört worden seien.

Die Syrer stünden jetzt vor einer großen Prüfung, so Al-Aswad. Er sagte: "Der Krieg ist nicht einfach, aber der Frieden ist schwieriger." Wer Schuld auf sich geladen habe, müsse ein faires Gerichtsverfahren bekommen. Dies sei etwas, was man den Syrern bisher vorenthalten habe.

Sorge vor einer neuen, anderen Diktatur

Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete den Sturz Assads als "erstes großes Aufatmen", sie warnte zugleich vor einer erneuten Eskalation. "Das Land darf jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen - egal in welchem Gewand", warnte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung. Sie rief die Konfliktparteien auf, den "umfassenden Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten wie Kurden, Alawiten oder Christen" zu sichern.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Michael Roth, warnte nach der Flucht Assads, die "blutige säkulare Diktatur" durch eine religiös-fundamentalistische Diktatur zu ersetzen. Syrien sei ein multiethnischer und multireligiöser Staat, schrieb Roth im Onlinedienst X. Das Land habe "eine echte Chance auf Frieden, Versöhnung und Stabilität verdient".

Röttgen spricht von "großer Befreiung"

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ist optimistischer. Er bezeichnete den Umsturz als "eine große Befreiung für das Land und die Menschen". Dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte er, großer Gewinner sei die Türkei.

CDU-Außenpolitiker Röttgen Erdogan wird versuchen, seinen Erfolg auch innenpolitisch zu nutzen. Er hat ein immenses Interesse daran, dass Syrien nicht zerfällt, um eine Rückführung der drei Millionen Syrer aus der Türkei zu erreichen.

Es sei aber noch zu früh, um sagen zu können, wann syrische Flüchtlinge aus Deutschland zurückkehren könnten. "Aber es gibt ein Momentum für Stabilität. Europa muss jetzt auf die Türkei zugehen und Kooperationen ausloten."