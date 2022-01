75-jähriges Bestehen Wie viel Kraft steckt noch im "Spiegel"?

Es ist eine ganz besondere Ironie der Geschichte, dass das, was der 'Spiegel' sich als das ganz große Markenkern-Projekt auf die Fahne geschrieben hat und es noch heute tut, nämlich investigativ zu sein, das aufklärerische Nachrichtenmagazin, dass er das am Ende nur in eigener Sache noch einmal so prominent betrieben hat, nämlich in der Relotius-Sache.